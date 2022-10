La denuncia por la iconoclasia feminista en la Presidencia de Irapuato, resultado de la manifestación del primero de mayo

Nancy Venegas

Irapuato.- El municipio no desistirá de la denuncia que presentó por la iconoclasia feminista en la fachada de la Presidencia Municipal. Sin embargo, el síndico del Ayuntamiento, Alfredo Méndez Montes, no descartó llegar a un acuerdo las presuntas responsables.

Cabe recordar que el pasado 1 de mayo se llevó a cabo una manifestación feminista para exigir un alto a la violencia de género, feminicidios, así como la búsqueda de mujeres desaparecidas.

Los colectivos llegaron hasta las instalaciones de la Presidencia Municipal y varias de las integrantes plasmaron iconoclasia feminista en el inmueble. Luego, con lujo de violencia policías municipales arrestaron a más de 20 personas, entre ellas una menor de edad.

Piden disculpas por abuso policial

Al respecto de lo sucedido la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (Prodheg), resolvió que las autoridades municipales debían ofrecer disculpas públicas a las personas que sufrieron abuso policial.

También debían pagarle los daños que les ocasionaron, medida que el municipio acató en su totalidad. No obstante, no emitió ninguna observación respecto a la denuncia hecha del municipio ante por la iconoclasia en la fachada del palacio municipal.

Sobre el tema, Méndez Montes señaló que por el momento el municipio no desistirá de este proceso jurídico que a más de 5 meses todavía no concluye. Aunque no descartó la posibilidad de que termine en un acuerdo.

“El Ministerio Público sigue en investigación. Nosotros aportamos todo lo necesario (pruebas) y sigue en investigación es lo que tenemos hasta el momento… No lo tenemos previsto (desistir de la demanda) y que siga la investigación. Lo más seguro es que pueda ser que sea uno de los criterios de oportunidad que aplique el Ministerio Público también el día de mañana llegar a un acuerdo”, dijo el síndico.

Restauran Presidencia Municipal

Mientras termina el proceso jurídico, el síndico señaló que presidencia pagó entre 200 mil y 300 mil pesos por los de cristales en las ventanas averiadas y la rehabilitación de parte de la fachada. Pero, está pendiente la rehabilitación de la puerta, ya que se necesita un restaurador histórico.

Semanas antes de la manifestación feminista había concluido las obras de restauración en la puerta de palacio municipal, “en el caso de la puerta sí se hizo un presupuesto….Ya va avanzando también con el tema de seguros y todo eso”.

