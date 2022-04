Los perros que atacaron a un niño en León permanecen bajo resguardo en el CCBA y será la fiscalía la que determine su futuro

León.-El Centro de Control y Bienestar Animal ( CCBA) mantiene bajo resguardo a los tres perros que atacaron a un pequeño de 4 años, quien falleció por las heridas, al interior de un taller mecánico en la colonia Centro Bodeguero Las Trojes

Se trata de dos hembras y un macho, que fueron asegurados desde el 1 de abril, tras el reporte recibido al 911. La Policía Municipal llegó como primer respondiente y solicitó la intervención del CCBA.

Emmanuel Rodríguez Martín del Campo, titular del CCBA, dijo que el destino de los tres canes será determinado por la Fiscalía, luego de que concluyó el periodo de 5 días de prueba marcados por normatividad para detectar síntomas de rabia, con lo cual están facultados para proceder al sacrificio humanitario.

“Nosotros aplicamos la normatividad vigente, pero en el caso de ellos aquí dependemos de lo que la Fiscalía nos vaya marcando, se encuentran en perfectas condiciones de salud y no han presentado ninguna sintomatología de rabia. (Sacrificarlos) vamos a esperar a lo que la Fiscalía nos marque para que podamos tomar una decisión. (También) hay posibilidades (de reinsertarlos) pero a nosotros no nos corresponde hasta que la Fiscalía lo determine” aseguró al respecto.

Los perros están aislados y diario son revisados por médicos veterinarios para evaluar su comportamiento y estado de salud. Según los reportes su condición física es buena, aunque su dueño no pudo acreditar que tengan las cartillas de salud, así como sus esquemas de vacunación completos.

Emmanuel Rodríguez destacó que hasta el momento no han mostrado ninguna conducta agresiva, por lo que quedará en manos de la Fiscalía determinar qué pudo desencadenar el ataque, ya que tampoco están asociados a una raza de temperamento dominante.

“Por el momento en las instalaciones del Centro de Control no han presentado agresividad, Están en jaulas separadas y en muy buenas condiciones. Están en buena condición corporal y no es que presentaran abandono, no estaban flacos, simplemente algo los desató y eso le corresponderá a la Fiscalía investigar” complementó.

A la par de la investigación penal, el CCBA inició un proceso administrativo contra el dueño de las mascotas, para determinar si procede una multa por no contar con los certificados de vacunación, además de posibles faltas a su integridad si se comprueba que los mantenía en un lugar sucio, sin resguardo o sin agua y comida suficientes.

“Se encuentra en un proceso administrativo precisamente para el lugar de los hechos por nuestra parte, se va a realizar una verificación y más que nada son las agravantes al reglamento de protección de los animales” puntualizó.

Aseguran a 16 perros por ataques en 2022

En lo que va del año el Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) ha realizado 16 aseguramientos de perros involucrados en ataques contra personas, de los cuales solamente el del menor de 4 años tuvo consecuencias fatales.

Rodríguez comentó que ese tipo de reportes son poco frecuentes, aunque en todos los casos hubo lesiones físicas. Además es necesario probar la agresión con muestras de las mordeduras para poder proceder.

“No es común, en lo que va del año hemos tenido 29 reportes de los cuales hemos tenido en observación 16 perritos por mordedura y dentro de la mancha urbana es una cantidad baja, pero sí recordarle a la gente que ante cualquier ataque acuda a nuestras instalaciones, se necesita contar con la evidencia de este ataque para posteriormente hasta a manera de citatorio podemos requerir a estos animalitos” dijo al respecto.

Según el titular del CCBA, la mayoría de los ataques fueron mordeduras leves y se pudo devolver el animal a su dueño, aunque en otros tuvieron que ser sacrificados, tal como lo marca la normatividad.

“Algunos fueron reclamados por sus dueños y se fueron con una amonestación, en el caso de otros se tuvo que aplicar la normatividad (eutanasia) porque no podemos dar una mascota agresiva, el diagnóstico lo hace un médico veterinario precisamente para poder identificar la viabilidad del convivio tanto con su especie como con el humano” abundó.

