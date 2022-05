Algunos de los casi 20 perros muertos en Reforma de Salamanca sí tenían dueño y eran de las familias de la zona, pero la mayoría eran callejeros

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Cerca de 20 perros fueron envenenados y calcinados en la colonia Reforma. Animalistas calificaron el hecho como atroz y que además pone en riesgo a los niños que juegan en el lugar al desconocer el origen del envenenamiento.

Argelia Ramírez, integrante de Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA), denunció este hecho. Asimismo, señaló que se tuvo conocimiento la tarde-noche del jueves de la presencia de cuerpos de perros muertos en Reforma de Salamanca, cerca del río Lerma.

En el sitio se encontraron 15 perros con signos de envenenamiento y, algunos de ellos, calcinados. A decir de la animalista, la mayoría eran mascotas sin dueño, pero otros pertenecían a familias de la zona sin que hasta el momento se sepa por qué ocurrió.

“No se puede ser tan cruel, claro que se tiene un problema de perritos en abandono, pero no es la forma de resolverlo. Son seres vivientes que de por sí sufren el no tener un hogar. Es algo atroz”, denunció.

Y todavía dejan más perros muertos en Reforma de Salamanca

Foto: Yadira Cárdenas

Con apoyo de Servicios Públicos Municipales se logró dar sepultura a los primeros 15 perritos. Sin embargo, la mañana de este viernes aparecieron cuatro perros más en el mismo sitio.

“Esto quiere decir que la situación continúa y los responsables no son concientes que ponen en riesgo la vida también de los niños. No sabemos si el veneno fue puesto en comida, carne, una salchicha… y eso no lo piensan”.

Argelia Ramírez señaló que se interpondrá una denuncia penal en contra de quien resulte responsable. Además, solicitará la intervención de medio ambiente y del Centro de Asistencia Animal para atender el tema.

En tanto, se asistirá a dialogar con las personas de la colonia para hacer conciencia de la problemática para los perros.

