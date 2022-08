El padre del menor espera que el responsable confiese el paradero de Juan David, teme que la justicia ya olvidara a su hijo

Irapuato .- El próximo 5 de septiembre Juan David cumpliría 12 años de edad y hasta el momento no se sabe nada de su paradero y la ayuda ya se acabó, dijo su papá Juan David, el señor Agustín.

A casi un mes de que se cumpla el plazo para el cierre de la investigación, el padre de Juan David espera que el padrastro del niño por fin confesé en dónde está el pequeño, porque no ha querido hablar en este tiempo.

Denunció que las ayudas del Municipio y la Fiscalía General del Estado ya no las recibe e incluso ya se suspendió todo, como si el caso se hubiera quedado en el olvido.

Detienen búsquedas por falta de recursos

El pasado martes de agosto, tras casi tres meses de la desaparición de Juan David Martínez Badillo, la familia paterna del menor suspendió la búsqueda particular que realizaban. Aseguraron no tienen dinero para solventar los gastos que implican los trabajos de campo.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Libia García, señaló que pese a esta situación, las tareas para localizar al pequeño Juan David continuarán.

Papá de Juan David ya no confía en las autoridades

El papá de Juan David ya no confía en las autoridades. Han pasado dos meses y 12 días desde que su hijo de apenas 11 años desapareció sin que exista alguna pista de su paradero. Incluso las búsquedas en campo se detuvieron porque ya no hay dinero para seguir buscándolo.

“Tengo miedo de que lo dejen libre porque no hay pruebas”, comentó Juan Agustín, quién compartió que tuvo que detener la búsqueda de su hijo debido a que ya no tiene dinero para seguir rastreándolo. Además, no tienen pistas para ubicar puntos en donde pudiera estar el menor.

