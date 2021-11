Alejandro Gibrán

León.- Colectivos feministas se unieron para elaborar un altar de muertos para recordar a las mujeres que han sido desaparecidas o asesinadas en la ciudad de León, a manera de protesta y para hacer visibles los rostros de aquellas que faltan.

Con flores moradas sobre flores de Cempazuchitl se puede Leer: “No nos alcanza el Cempazuchitl para guiarlas”.

Con esta y otras frases además de fotografías de las mujeres desaparecidas o asesinadas en el estado se dio visibilidad a las mujeres que se arrebataron de sus seres queridos.

Algunas de las frases son: “No estamos todas nos falta Gabriela, Somos las voces de las que ya no están, Nos sembraron miedo nos crecieron alas, Ya nada me calla ya todo me sobra”.

“Hermana no te olvido”, fue la frase central que adornó el altar de muertos colocado este domingo a las seis de la tarde.

En el lugar personas se acercaron a tomar fotos, a leer los nombres de las mujeres que estaban en las fotos como Diana, Daniela, Arely, Ingrid, Yessica, Xitlali, Victoria, Karla, Laura, Brenda, entre otras.

Además de las fotos y el símbolo del género Femenino en el altar, este estaba adornado con detalles como papel picado, flores, velas, pan de muerto, además de cruces de papel y de madera que simbolizan a las mujeres asesinadas.

El altar permanecerá estos días hasta el miércoles que sea retirado una vez que culminen las celebraciones.

