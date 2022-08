El director general de Fondos Guanajuato señaló que serán insuficientes los 200 mdp para los paneles solares en Guanajuato

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El director general de Fondos Guanajuato, Juan Antonio Guzmán Acosta, informó que existe una sobre demanda de préstamos para paneles solares en Guanajuato. Ante ello, serán insuficientes los 200 millones de pesos que destinó el gobierno del Estado para este programa, de manera inicial.

El funcionario estatal anunció que, para noviembre, se estaría solicitando a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración otro monto de 200 millones de pesos. Esto corresponde a lo recuperado de los créditos emergentes otorgados durante la pandemia.

Apenas el pasado 30 de mayo, se dio a conocer el programa Energía Limpia. Esto para otorgar créditos en Guanajuato a micro, pequeñas y medianas empresas para que contraten créditos que pueden ir de 50 mil a 1 millón de pesos o de 1 millón a 6 millones de pesos para la adquisición de paneles solares.

A tres meses de su lanzamiento, ya existe una sobre demanda sobre todo del sector industrial por el alto costo de la energía eléctrica. En los municipios de León, Irapuato, Celaya, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Moroleón es donde ha habido mayor número de solicitudes para paneles solares en Guanajuato.

“Teníamos una expectativa de qué tipo de usuarios nos iban a llegar y qué número de acreditados. Traemos una sobre demanda, por todos lados nos llaman a reuniones, donde hay gente interesada con el tema de los paneles. Tiene una razón que es el alto costo de la energía eléctrica y que en el estado tenemos mucha energía solar. Estamos sobre demandados en el tema, pero eso nos llevará a meterle un poco más de recurso y listo”, apuntó.

Créditos ascienden hasta 1 mdp

Detalló que, al inicio, la expectativa era apoyar a 33 empresas, pensando en que solicitaran el monto máximo. Sin embargo, los créditos han sido solicitados por 250 mil o 1 millón de pesos. Esto permitirá que el recurso actual (200 mdp) alcance para alrededor de 60 empresas.

“A partir de ahí, solicitaremos que nos vuelvan a regresar más recurso, que es recurso que nosotros estamos recuperando de los créditos emergentes, se lo mandamos a finanzas y finanzas nos lo regresa”.

Juan Antonio Guzmán, señaló que ante la expectativa de que seguirá la demanda de estos créditos para el 2023, se solicitaría una tercera ministración de recursos, proveniente de la recuperación de los créditos emergentes, de los cuales, hasta la fecha, se han recuperado 800 millones de pesos.

Y es que dijo que la demanda continuará por el alto costo de la energía eléctrica y porque en el Estado hay un déficit del 30% de energía, es decir, se consume mucha más energía de que la se produce y eso ha generado apagones constantes en zonas de los pueblos del Rincón en donde hay mucha industria.

Rechazan propuesta de Morena para evaluación de la Sedeshu

Por mayoría, la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, rechazó una iniciativa de Morena, con la que se pretendía crear un Comité para la Evaluación para la Política Pública de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato.

En la sesión de la comisión, el legislador de Morena, David Martínez Mendizábal, quien impulsó la propuesta para reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano, señaló que el dictamen negativo aprobado, está equivocado y con ello se pierde una oportunidad de mejorar las políticas públicas anti pobreza en la entidad.

Insistió en que se requiere contar de un órgano autónomo que lleve a cabo dicha evaluación. Actualmente el estado funge como juez y parte. Además de que, contrario a lo que señala el dictamen, no se duplican instancias, porque nadie tiene las facultades que en la iniciativa se plantearon para el órgano evaluador.

Mencionó que el dictamen señala que no se contempló un impacto presupuestal para la conformación de dicho comité, no obstante, el legislador morenista indicó que esa era una tarea que le corresponde realizar a la Unidad de Estudio de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado, la cual opinó que se requerirían de hasta 84.5 millones de pesos, pero no explica de dónde salió esa cifra.

“Son ocurrencias”

Al término de la reunión, Miguel Ángel Salim Allé, presidente de la comisión, señaló que respecto a la iniciativa se llevó a cabo un estudio sobre el costo- beneficio de la misma y del impacto económico que tendría la creación de este tipo de Coneval estatal.

