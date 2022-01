Pandemia trajo mejoras a ventas en línea… pero alzas en estafas virtuales

Agencias

Ciudad de México.- No cabe duda que el encierro por la pandemia obligó a millones de usuarios a adaptarse a las tiendas en línea de muchas compañías para poder conseguir sus artículos, no solamente cosas materiales, sino elementos tan básicos como comida o servicios de telefonía e internet.

Tan solo el año pasado las compras hechas en el comercio en línea en México alcanzaron las 612 millones de operaciones por 350 mil 622 millones de pesos, lo que representa alrededor del 1.3 por ciento del PIB del país, según informó. del Banco de México (Banxico).

Sin embargo, aunque este incremento económico resultó positivo para muchas empresas, la realidad es que esta nueva forma de comercio electrónico le ‘abrió las puertas’ a los ciberdelincuentes, quienes se aprovecharon de los usuarios más vulnerables.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), sólo en los primeros 5 meses del año anterior se recibieron ocho mil 102 controversias por fraudes cibernéticos, lo cual es un 89 por ciento más de las quejas recibidas en 2020 (4 mil 284 denuncias).

Algo que destacar es que los registros de la Condusef revelan que entre el más del 35% de las quejas recibidas fueron de adultos mayores, quienes fueron los más afectados de la población que sufren los fraudes bancarios.

De los tres productos bancarios utilizados con mayor frecuencia por los adultos mayores, la tarjeta de débito y crédito, así como la cuenta de nómina, representaron 62.7 por ciento del total de las reclamaciones, principalmente por consumos no reconocidos, cargos no reconocidos en la cuenta así como transferencia electrónica no reconocida.

Por otra parte, al cierre de 2021, la Condusef recibió alrededor de 24 mil 215 reclamaciones por este tipo de estafa, cifra que representa un 52% más que en el primer año de la pandemia.

Además, en la Ciudad de México, la Unidad de Policía Cibernética perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), recibió más de 10 mil reportes por temas relacionados con fraude tan sólo en los primeros 10 meses de 2021 por temas relacionados con fraude, suplantación de identidad y robo de contraseñas.