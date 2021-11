El otro llamado…

Los gobiernos municipales derrochan cada año millones de pesos para atender rubros que no son su competencia, como educación o salud, que son atribuciones exclusivas de los gobiernos estatal y federal.

Los municipios no operan ni administran escuelas u hospitales, pero sí engrosan su nómina y desembolsan recursos para esas áreas, que bien podrían usarse para mejorar los servicios públicos o aumentar el salario de sus policías.

En 2021, diez de los municipios más poblados de Guanajuato desembolsaron más de 381 millones de pesos para el funcionamiento de departamentos o áreas de competencia estatal o federal.

El reclamo que hizo ayer el gobernador fue directo:

“¿Qué pasa con los municipios? No se toman en serio el tema de seguridad. Yo les he dicho ¿para qué quieren direcciones de educación si no administran escuelas ni tienen maestros?, ¿para qué quieren una dirección de salud si no tienen hospitales ni doctores? Yo ya desaparecí el Instituto de la Juventud, metí al Inifeg en Sicom. Claro que estoy despidiendo gente y no me gusta, pero la ciudadanía me pidió seguridad”, añadió.