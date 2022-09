El líder estatal del PAN en Guanajuato dio a conocer que Diego Sinhue podría ser el candidato presidencial para las siguientes elecciones

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- En el encuentro nacional de Acción Juvenil del PAN, el dirigente estatal del partido en Guanajuato, Eduardo López Mares ‘destapó’ al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como posible candidato presidencial. Aseguró que, en el 2024, Andrés Manuel López Obrador, “nos la va a pelar”.

“Gober, Diego Sinhué, México te necesita, México te quiere, te necesitamos con todo”, señaló López Mares, seguido de porras de decenas de jóvenes de varias partes del país que gritaban: “Diego presidente, Diego presidente”.

Foto: Lourdes Vázquez

En el 27 encuentro nacional de Acción Juvenil que reunió al gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, así como a la gobernadora de Chihuahua, ‘Maru’ Campos Galván y a la gobernadora electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, además de senadores, diputados federales y locales y presidentes municipales, ‘Lalo’ López Mares sostuvo que, en Guanajuato, “tenemos al gobernador más chingón”, pues ha resistido los embates desde Palacio Nacional.

Agregó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está obsesionado con Guanajuato.

“Un día nos pega en las mañaneras y otro día también y por qué nos pega. ¿Por qué no quiere a Guanajuato?, porque aquí en el 2006 le ganamos, porque en el 2012, le ganamos, porque en el 2018 fuimos el único estado del país que no pudo ganar este señor y en el 2024, nos la va a pelar, porque vamos a ganar México, vamos a ganar el país, vamos a recuperar México”.

Foto: Lourdes Vázquez

Pide Marko Cortés “no adormecerse” con apoyos asistencialistas

En dicho encuentro que tuvo como sede Guanajuato capital, se reunieron jóvenes militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional provenientes de estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato, por mencionar algunos. El presidente nacional del PAN, Marko Cortés les pidió ‘no adormecerse’ con programas sociales del gobierno federal.

“Ustedes jóvenes no se pueden conformar con apoyos clientelares que da el gobierno para adormecer a la gente. No, en Acción Nacional creemos en el impulso que se le debe dar a la juventud, a la juventud hay que darle alas para volar. Hay que darle apoyos para estudiar, hay que darle impulso para trabajar y no becas para que se pongan a descansar, porque eso lo que hace es empobrecer a un país y matar a una generación. No permitamos que esta generación de México sea una generación perdida. Hagamos que esta generación seamos, los que en el 2024, corrijamos el rumbo de México”.

Foto: Lourdes Vázquez

Afirmó que Acción Juvenil es la escuela formadora de líderes humanistas, por lo que convocó a los asistentes a despertar al país.

El Partido debe abrirse a la ciudadanía

En su intervención, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez insistió que Acción Nacional se tiene que abrir a la ciudadanía.

“Por más que nos de miedo perder el control de nuestros padrones, es momento de abrirnos a la ciudadanía o morir en el intento. Por eso el cambio de este partido va a venir de los jóvenes”.

Foto: Especial

Afirmó que en Acción Nacional no puede haber dogmas de fe y todos los temas deben ser debatidos en los canales institucionales. “No en el Facebook, no en las redes, no haciendo videítos de Tik Tok”.

Diego Sinhue dijo a los jóvenes que en Acción Nacional no hay lugar para los tibios. Señaló que en México se están jugando los principios de libertad y democracia. Por ello, les pidió tomar con la seriedad que requiere la transición en la que se encuentra el país.

Los gobernadores y gobernadoras, así como el presidente de la Cámara de Diputados y el diputado federal, Juan Carlos Romero Hicks, participaron en un panel en el que sostuvieron que el partido Morena no es invencible y sí hay otra forma de gobernar.

EZM

