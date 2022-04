A través de twitter, el Comité Estatal del PAN en Guanajuato denunció acarreos para la consulta de Revocación de Mandato en diversos municipios

Staff Correo

Estado. El Comité Directivo Estatal del PAN denunció acarreo de votantes y violaciones a la veda electoral, en pleno día de la Consulta de Revocación de Mandato en Guanajuato.

A través de twitter, el PAN difundió videos de las presuntos acarreos realizados presuntamente por militantes de Morena u operadores afines a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Lea también: Sheffield acusa delitos electorales del PAN en consulta de revocación en Guanajuato

Imagen difundida por el pan de los presuntos acarreos para la consulta de Revocación de Mandato en Dolores Hidalgo

El PAN desplegó su estrategia para vigilar el proceso. A través de sus Comités Municipales reportan en sus cuentas de redes sociales.

Hasta ahora (02:00 pm), han denunciado públicamente presuntos acarreos para la consulta de Revocación en Guanajuato, Salvatierra, León, Cortazar, Jaral del Progreso, Dolores Hidalgo, Tarandacuao, Xichú, Moroleón, Juventino Rosas, Celaya y San Felipe.

DENUNCIA LA TRAMPA 🐷 | Unimos fuerzas para blindar la votación de este domingo y evitar que la 4T ‘engorde’ su consulta ‘patito’.



Abrimos hilo de acarreos y casillas vacías 🧵: #AccionVsLaSimulacion — PAN CDE Guanajuato (@PANGuanajuato) April 10, 2022

En Salamanca cruzan acusaciones

El dirigente del PAN en Salamanca, Galo Carrillo Villalpando, denunció acarreos para la consulta de Revocación y publicidad engañosa, cerca de las casillas de votación.

“Hubo acarreo y desesperación de parte de Morena. La gente no está acudiendo y los amenazan que si no van les van a quitar su apoyo, cosa que no es cierto.

“Hemos detectado camiones que vienen desde Juventino Rosas. Además tenemos documentada publicidad engañosa que aparentemente, es del INE pero no, donde se muestra una palomita en la boleta a favor del presidente”, señaló.

Galo Carrillo afirmó que detectaron más de 19 incidencias durante la jornada. Dijo que esto ya fue documentado y reportado al INE , en espera de la investigación y en su caso de la sanción correspondiente.

Y Morena lanza otras acusaciones…

El PAN “moviliza sus estructuras a todo nivel” para votar contra la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Así lo denunció el excandidato a la gubernatura y titular de la Profeco , Ricardo Sheffield, en León.

Este domingo, tras votar en la consulta, Sheffield denunció que hay personal del Municipio obligado a participar en esta jornada electoral. Esto, como representantes de casilla, o bien, votando en contra de que López Obrador continúe como presidente de la República.

Te puede interesar: