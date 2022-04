El padre de Debanhi Escobar señaló que la propia fiscalía de Nuevo León le mostró los presuntos videos, pero rechazó que fuera ella

Redacción

Nuevo León.- El padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien desapareció el pasado 9 de abril en la carretera Laredo, Nuevo León, rechazó que quien aparece en videos compartidos en redes sea ella.

Mario Escobar Salazar apuntó el “hermetismo” que ha habido en torno al caso desde el inicio y aseguró que las imágenes que se muestran no son de la joven y no hay información de ella.

“Están circulando varios videos en las redes sociales de una muchacha que estuvo ahí con mi hija“, declaró el padre de Debahni, quien además dijo que la Fiscalía General del Estado de Nuevo León fue la que le mostró los videos, pero insistió en que no es ella.

El padre también acusó que las dos presuntas amigas de la joven que estaban con ella esa noche y la dejaron sola, para mandarle a un conductor “de confianza” quien le tomó una foto, no pueden ser sus amigas, pues no la dejarían irse así. Además dijo que le intriga que no las conocía de hace un día.

De acuerdo con Mario Escobar, una joven lo vio todo y es ella quien ahora aporta información al caso.

Debanhi de 18 años desapareció el 9 de abril, después de que al asistir a una fiesta en el municipio de Escobedo, presuntamente fuera abandonada en la carretera. Hasta ahora se sabe que autoridades capturaron al presunto responsable de su desaparición, sin embargo, el gobierno no ha dado más información del caso.

“Pudo llegar a salvo”

Una joven quien supuestamente asistió a la fiesta compartió en redes que ella misma se habría ofrecido a llevar a Debanhi a su casa y aseguró que hubo mujeres ahí para ella, pero acusó que sus amigas no lo permitieron.

“No he dejado de pensar en el caso de Debanhi. Estoy segura que hubo mujeres que estuvimos ahí para ella, para intentar ayudarla, inclusive yo me ofrecí para llevarla a su casa para que estuviera a salvo”, comenzó diciendo.

Dijo que a pesar de haber insistido con sus amigas, estas no quisieron que llevaran a la joven y le insistieron que tenían alguien de confianza que pasaría por todas.

“Insistí con sus amigas que, si tenían un método seguro para llevarla a su casa y ellas insistieron que efectivamente sí, que alguien de confianza iba a pasar por ella. Debanhi no estuvo sola, pudo haber estado a salvo”, señaló en las historias.

Lamentó esta decisión ya que de otro modo, ella pudo llegar a casa a salvo.

“Hoy nos falta ella y es indignante ver cómo estuvo tan cerca, al alcance mío de poderla ayudar, de que ella pueda estar en su casa ahorita y que sus amigas no hayan querido que las ayudáramos, que la ayudáramos a ella”, indicó.

*Con información de Plumas atómicas y Televisa Noticias

LC