El entrenador de clavados Paco Rueda ha pasado toda su carrera entre éxitos olímpicos y acusaciones de cometer abuso o encubrirlo

Óscar Jiménez

Guanajuato.- El deporte en México ha tenido en Francisco Rueda un mentor; un tipo ganador, forjador de medallistas y de generaciones emblemáticas en los clavados. Pero también, se le han achacado ‘silencios’ y acusaciones que han impactado en una ya de por sí, frágil y endeble Federación Mexicana de Natación.

La familia de los Rueda

El entrenador mexicano, radicado en Guanajuato por muchos años, Francisco Rueda, nació en 1958 en el seno de una familia que se ha dedicado al deporte de altura. Tras la medalla de Laura Sánchez en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Paco destacó como el forjador del único metal individual femenil en la disciplina.

Por su parte, sus familiares mantienen actividades en torno al ‘mundo acuático’ en diversos sitios, pero uno de los más reconocidos fue su hermano, Jorge Rueda, que destacó por entrenar a pupilos olímpicos como Marijose Alcalá, Yahel Castillo, Rommel Pacheco, Paola Jiménez, Fernando Platas, Jesús Mena, Carlos Girón, entre otros.

Paco Rueda, entrenador de clavados. Foto: Especial

Le señalan por primera vez

Paco Rueda, ya como aspirante a comandar a una delegación de deportistas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, recibió denuncias por la clavadista mexicana Azul Almazán. Esto por supuestamente haber sufrido abusos psicológicos, discriminación, amenazas, insultos, entre otras cosas. Sin embargo, aquella denuncia que se manifestó ante la Comisión Reorganizadora de la Federación Mexicana de Natación, se archivó.

La versión se desestimó también por algunos padres de familia de jóvenes pertenecientes a aquel equipo de clavados y por la psicóloga de la delegación. Por su parte, Almazán sufrió de depresión y se vio en la necesidad de mudarse de país.

Durante este periodo, la también clavadista Cristina Millán acusó por la misma situación al entrenador. Sin embargo, ella finalmente no pudo asistir a los Olímpicos de Sídney 2000.

Cimbra el deporte: lo separan del cargo

En el 2004, la Federación Mexicana de Natación removió de su cargo y expulsó a Francisco Rueda por acusaciones de abusar sexualmente de la clavadista Laura Sánchez, cuando ella aún era menor de edad. Esto se dio previo a otros juegos olímpicos, los correspondientes a Atenas 2004.

La situación se presentó luego de que los padres de Laura Sánchez (Gerardo Sánchez y Rosario Soto) descubrieran en uno de sus diarios que la clavadista afirmaba haber tenido relaciones sexuales con él cuando apenas tenía 15 años. Además, él se encontraba casado con su entonces esposa, la también clavadista Jéssica Ayala.

Paco Rueda y Laura Sánchez. Foto: Especial

Se separan los pupilos

Aunque Laura Sánchez negó aquel señalamiento hacia su entrenador, otra parte del equipo de clavados, conformada por Paola Espinosa y Rommel Pacheco, fueron removidos para trabajar con el entrenador -y hermano de Paco-, Jorge Rueda.

Sin embargo, la relación entre hermanos no era la mejor. En su momento, el propio Jorge señaló a Paco por su injerencia con sus dirigidos.

“Estos tres niños simplemente no me hacen caso, no se permiten corregir ni lo técnico ni lo táctico ni cómo meter mejor sus clavados. (…) Todavía existe la influencia de Francisco que les habla por teléfono para que no obedezcan mis órdenes”, se señaló entonces en una entrevista para la Revista Proceso.

Un llamado polémico de parte de Guanajuato

Tras lo sucedido con anterioridad, Paco Rueda recibió la oportunidad de alistarse como entrenador en el estado de Guanajuato bajo la estadía en la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (Comude) de León, a partir de una sesión celebrada durante el 3 de noviembre de 2011, en la que solamente participaron tres de los cinco miembros del consejo designado.

En aquel entonces, Paulina Villalobos González se opuso a su contratación (la única consejera que lo hizo). Posteriormente presentó su renuncia durante el mismo 30 de noviembre, debido a su inconformidad con la decisión de la Comude.

Sin embargo, un año después de prepararse en el estado de Guanajuato y contar con los apoyos de los gobiernos, la clavadista Laura Sánchez Soto, consiguió la histórica medalla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Paco Rueda y Laura Sánchez posan con la medalla de bronce conseguida en Londres 2012. Foto: Especial

Parten a otros países

El grupo comandado por Paco Rueda, y con clavadistas destacados como Laura Sánchez y Jonathan Ruvalcaba, emigró a Colombia en 2017, tras considerar que no existían los apoyos suficientes en México. Desde ahí trabajaron en la preparación de justas internacionales, donde tuvieron representación.

Sin embargo, aquella aventura no duró mucho. Aunque su pupilo Jonathan Ruvalcaba cambió de país y ahora representa a la República Dominicana.

Se le achacan otros casos

En diversos momentos, Paco Rueda ha sido señalado por alumnas por no actuar respecto a señalamientos de abusos. El más reciente se debe a una joven clavadista que aseguró haber sufrido abuso sexual por parte de uno de sus compañeros de equipo aún cuando ella era menor de edad. A pesar de conocer esta situación, Rueda no separó del equipo al clavadista que entonces, cumplía 30 años.

Además, este mismo clavadista había recibido señalamientos de su exnovia, Carolina Mendoza, por una situación similar.

Aun así, y aunque Laura Sánchez se retiró de las fosas de manera definitiva hace un año, los ahora esposos (Laura y Paco) se encargan de entrenar a un grupo de alumnos de clavados que van desde edades tempranas como seis años, hasta su participación en competencias de elite y de alto rendimiento.

