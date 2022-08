El caso de abuso contra la clavadista nunca procedió en la Fiscalía de Guanajuato pues argumentaron que no había pruebas

Óscar Jiménez

Guanajuato.- Una clavadista que representa a Guanajuato en un equipo de alto rendimiento habría sido abusada sexualmente por su propio compañero en febrero de 2021. Alguien con quien entrenaba en las instalaciones de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE). Aunque esta situación fue comunicada a su entonces entrenador, Paco Rueda, este no separó al clavadista de su equipo ni tomó alguna medida al respecto.

En su edición de este domingo, la Revista Proceso dio a conocer el caso de la clavadista jalisciense, pero representante de Guanajuato. Ella era menor de edad cuando fue ultrajada por su compañero, quien en ese momento tenía casi 30 años de edad.

Denuncia no procede en la FGE

En el caso, además, se plantea un ‘cerrojazo’ en la investigación encabezada por la Fiscalía General de Guanajuato debido a la falta de pruebas.

La denuncia interpuesta bajo “por medio de la violencia, imponer cópula” se presentó el 1 de diciembre de 2021. Misma que se radicó en la carpeta de investigación 128639/2021. Sin embargo, por falta de pruebas, el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal, por lo que se archivó el caso.

“Luego de esto, la hermana de mi novio (de la clavadista denunciante) me contó que también (el clavadista denunciado) había abusado de ella. Fue cuando me sentí más mal porque yo trataba de evitar que le pasara esto y fue cuando decidí que tenía que hacer algo”, contó la clavadista que interpuso la denuncia a la reportera Beatriz Pereyra de la Revista Proceso.

Expareja también lo denunció

A pesar de contar con estos señalamientos de abuso contra la clavadista, además de otra situación de abuso y violencia que recientemente señaló la expareja del clavadista denunciado, Carolina Mendoza, éste se ha mantenido entrenando bajo la tutela de Paco Rueda y Laura Sánchez.

En contraparte, las dos jóvenes que dieron a conocer su caso a Proceso fueron ‘relegadas’ del equipo. Ahora están con el equipo que comanda el exclavadista, Daniel Islas, en Guanajuato capital.

Cabe señalar que, en su momento, el director de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), Marco Gaxiola, alentó a la joven denunciante para que comunicara su situación y se tomaran las acciones adecuadas.

“Más que justicia, busco la integridad de las niñas”, dice víctima

Después de topar con pared debido al argumento de falta de pruebas de parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, la clavadista ha pedido que, más que lograr la justicia en su caso, le gustaría proteger a las niñas y jóvenes que entrenan en el equipo de Paco Rueda.

En entrevista con Periódico Correo, calculó que prácticamente por cada 10 niños en la escuela de clavados, dos se mantienen cerca del clavadista acusado. Por ello, busca que se trabaje en prevenir este tipo de casos.

“La última vez que fui (a la Fiscalía) me dijeron que podía comunicar que no estaba de acuerdo con la resolución, para irnos a un juicio, pero que con las pruebas que teníamos me dijeron en pocas palabras que iba a perder. Desde el principio mi mamá me previno de que en la Fiscalía era muy probable que me revictimizaran. Yo quise hablar porque pensé que iba a tener un apoyo, que no me iba a afectar directamente a mí. Yo la verdad no me quería ir de León porque para mí era lindo vivir ahí”, señaló la clavadista.

Ahora, aunque no ha recibido la justicia que pretendió por la vía legal, la clavadista oriunda de Jalisco recalca que ha podido disfrutar nuevamente de la práctica de la disciplina deportiva. Esto, aunque signifique una tensión constante el solo pensar en la posibilidad de encontrarse con la persona a la que acusó.

“Creo que, en ese punto, es más fácil que ellos (Paco y Laura) sepan lo que se puede hacer, no que yo lo hubiera pedido. A mí, finalmente ya no me sirve que hagan algo porque a mí ya me hicieron daño, pero él (Paco Rueda) tiene la responsabilidad de muchas niñas. Por mí que no hagan nada. No van a borrar lo que me pasó, pero en estos momentos más que justicia, busco protección para esas niñas. Las hay desde los seis años hasta los 17 y conviven con este clavadista, y lo admiran, y lo ven con los mismos ojos con los que algún día yo lo vi”.

Esperará CODE resolución judicial

Para que la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato pueda tomar partida de la situación, se requerirá que exista una resolución judicial, excusó este organismo paraestatal.

Ante la solicitud de Correo de conocer la postura de la CODE, su encargado de comunicación y vinculación, Josué Layseca, aseguró que no existe ninguna determinación legal. Ante ello, no se puede tomar posicionamiento.

“Nosotros estamos a la espera de cualquier tipo de resolución que no está en nuestro ámbito, de manera judicial, y nosotros atenderemos esto. Nosotros somos neutrales y no podemos tomar partida de ningún lado porque no hay una resolución judicial en contra de nadie, ni hay tampoco una probatoria de inocencia. Es esperar a que las autoridades correspondientes hagan su parte y nosotros estaremos pendientes”, señaló.

Esto luego de que esta dependencia fuera la encargada de acercar a la joven que demandó a instancias como el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.

Actualmente, aunque no está considerada dentro de la Selección Mexicana de Clavados y como prospecto en el ciclo olímpico rumbo a París 2024, la deportista conlleva un proceso natural de alto rendimiento. Por ello mantiene su preparación en el nivel elite del deporte guanajuatense.

