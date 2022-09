A pesar de que la OSUG ha tenido bajas de músicos por renuncias o por jubilación, la Universidad de Guanajuato no ha ocupado esas vacantes

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- Los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato (OSUG) hicieron una nueva protesta durante su concierto del viernes en el Teatro Principal. La razón es que la Universidad no ha cubierto las plazas de los músicos que se han jubilado o han renunciado.

Los músicos colocaron carteles amarillos con la leyenda: “Recuperemos la plaza”, para inconformarse porque la Universidad no ha suplido la ausencia de músicos tanto jubilados como los que renuncian. Es decir que la UG y sus autoridades de Extensión Cultural se niegan a realizar la convocatoria para ocupar los espacios faltantes.

Lee también: OSUG deleita con concierto rememorando la paz en Guanajuato capital

Al menos dos músicos violinistas han renunciado a la OSUG en los últimos tres meses. Se trata del estadounidense Román Yearian y el cubano Pedro Zayas. Al primero lo aceptaron en una orquesta en Estados Unidos. Mientras que el segundo encontró un lugar en la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.

Foto: Alejandro Sandoval

El estadounidense argumentó que se iba para estar más cerca de su hogar, y el cubano para obtener un mejor salario.

Se trata de espacios que en la Universidad no están dispuestos a suplir o al menos no se ven visos. Los músicos se van en busca de mejores condiciones laborales y son una baja sensible para la Orquesta.

Bajas no disminuyen la calidad de la OSUG

En lo musical, la Orquesta sigue sobresaliendo. Este viernes interpretó ‘El Adiós, en marco del Callejón del Ruido XVII’, con Jorge Mester como director invitado y Rodrigo Mata como solista en el contrabajo.

Foto: Alejandro Sandoval

Te puede interesar: Documento revela que la UG pagó sólo 31 pesos por comida a pianista ruso

Las obras ‘Élan’ para orquesta de cuerdas de Víctor Ibarra, Concierto para Contrabajo ‘Wolf Totem’ de Tan Dum y la sinfonía No. 6 en Si menor , Op. 74 ‘Patética’ de Piotr Ilich Tchaikovsky las interpretaron magistralmente.

Quizás te interese:

JRP