Durante la madrugada la Fiscalía montó un operativo en Cerro del Cuarto en Guanajuato en el que varias casas fueron cateadas

Guanajuato.- La realización de un operativo en Cerro del Cuarto en Guanajuato por parte de elementos policiales y ministeriales, y en el quie se hicieron revisiones en algunas viviendas, alarmó a los habitantes de la zona.

Vecinos de este barrio compartieron que el operativo de seguridad, desarrollado durante la madrugada de este miércoles, era para catear algunas viviendas, e incluso comentaron que hubo algún enfrentamiento, por lo que la revisión no pudo concretarse.

Al respecto, Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana, confirmó la presencia policial en dicha zona, e informó que el operativo en Cerro del Cuarto en Guanajuato fue un operativo de revisión que está a cargo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

Foto: Correo

Dijo que no puede abundar en detalles de las acciones de seguridad que se efectúan en el barrio referido, y aseveró que no recibieron reportes de detonaciones por arma de fuego. además de que precisó que esa acción policial no sólo se está implementando de madrugada, sino que se desarrolla durante toda la noche.

“Lo único que podemos mencionar es que se trata de un trabajo que está realizando la Agencia de Investigación Criminal, no nada más de madrugada; en la noche-madrugada se están trabajando algunas situaciones, tanto los de ordenes o mandamientos de alguna cuestión. No hubo como tal algún reporte de detonaciones (disparos), pero si es un trabajo que está ahí realizando la Fiscalía”, explicó.

Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana de Guanajuato capital. Foto: Correo

Cuestionado sobre si se trata de catear una finca, Ugalde dijo no poder hablar más del tema al ser un trabajo que realiza la Fiscalía, pero sí reconoció que la corporación policial a su cargo conoce de la investigación que realiza y están en coordinación de acuerdo al trabajo que realizan.

