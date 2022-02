El líder de Hoteles y Moteles de Guanajuato capital dijo esperar que el secuestro de mineros haya sido un caso aislado que no se repita

Guanajuato.- Luis Alberto Espinoza Orozco, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato Capital, lamentó lo sucedido a los ocho ex mineros que fueron víctimas de secuestro y dijo esperar que este sea un caso aislado que no se vuelva a repetir en la capital, pues reconoció que este tipo de sucesos desconcierta y genera incertidumbre en toda la población, no sólo entre los empresarios.

“Son hechos que lamentamos, que quisiéramos que no ocurrieran en la capital. La verdad es que a cualquier ciudadano de la capital saber de estos eventos nos desconcierta, nos genera incertidumbre; quisiéramos saber más información al respecto. Se mencionó como secuestro, no como otra cosa, yo quisiera verlo como un hecho aislado”.

Agremiados no han sido víctimas de extorsión

También aseguró que, hasta el momento, ninguno de los agremiados le ha informado ser víctima de un pago por extorsión. Indicó que sí han recibido llamadas telefónicas, intentando chantajear, pero no han trascendido.

“Desconozco si algún empresario esta sujeto a estos actos (pago por extorsión), no tengo reportado ninguno de parte de la asociación de hoteles. Tengo compañeros restauranteros y que tiene bares y ninguno ha reportado intentos de extorsión, excepto los que se dan vía telefónica y que normalmente colgando se termina el problema.”

Espinosa resaltó que fue rápida la reacción de las autoridades de seguridad que lograron la liberación de los ocho socios de la Cooperativa Santa Fe de Guanajuato, por lo que dijo esperar que ello sirva para inhibir futuros actos delictivos similares.

“Ojala que la rápida actuación de las autoridades inhiba futuros eventos de este tipo y que pues mantenga la paz que hasta el momento habido en la capital, tengo confianza que así sea, que haya sido un evento aislado y esta solución rápida de verdad desmotive a estos delincuentes seguir intentando este tipo de actos en la capital”, expresó el empresario hotelero.

Además aseguró que el gremio hotelero mantiene constante comunicación con la Secretaria de Seguridad Ciudadana y capacitan constante al personal de los hoteles en temas de extorsión, de primeras respuestas ante eventos de secuestros; acciones que dijo seguirán reforzando por parte de prestadores de servicios turísticos en Guanajuato capital.

