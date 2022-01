Jonathan Juárez



Ocampo.- Por apatía, un total de 25 trabajadores de la administración municipal fueron despedidos, anunció el alcalde Erick Montemayor.

Por lo anterior, el gobierno municipal invirtió más de un millón 200 mil pesos para finiquitar a cinco personas que fueron retiradas de su cargo.

Sin embargo, el alcalde aseguró que dicha cifra no afecta la operatividad de su gobierno, pues representa apenas un 1 % de su presupuesto.

“Nos ha constado trabajo volver a echar a andar las direcciones. Encontramos apatía de los trabajadores e incluso ya hemos despedidos a unos 25 de estos, porque no querían desempeñar su trabajo”, señaló.

El presidente municipal añadió que al llegar a la administración se encontró con situaciones de descuido en los diferentes departamentos de la Presidencia.

Señaló que el personal se encontraba desorganizado cuando inició su mandado, el pasado 10 de octubre, por lo que ha tenido que tomar dichas decisiones.

“El personal no sabía a quién atendía. No sabían lo que tenían que hacer. No estaban siguiendo las obligaciones que tenemos como servidores públicos. Y la verdad es que el trabajo con la ciudadanía es muy grande”, concluyó.

