Ocampo.- Al fondo de la comunidad “El Salto de Ibarra”, se encuentra una cascada, origen del nombre de la comunidad.

No es visible, no se le promociona y no hay espectaculares que la anuncien, pero, aunque es un atractivo reconocido por el turismo, quien se entera de su existencia busca llegar a ella para apreciar su belleza natural y deleitarse con un paisaje característico de la sierra.

A decir de Víctor Zavala, uno de los habitantes de la comunidad, la altura y el sonido de la cascada, oculta tras unas rocas, es lo que más impresiona a quienes la ven.

A su alrededor hay sembradíos, casas de las aproximadamente 10 familias que ahí viven y la carretera que va de la cabecera municipal de Ocampo a la Sierra de Lobos, en León.

La zona donde se encuentra pareciera ser de ruinas, Zavala señala que es naturaleza muy antigua, “de toda la vida”.

“Mucha gente conoce la cascada, pero no es turístico. Aquí no es como el Cóporo. Sí nos han venido hasta venir a querer comprar aquí para hacer algo, pero a lo mejor a futuro sí se pudieran poner palapas o negocios…Cuando hay agua y se llena bien, hace un ruidazo, donde se aprecia muy bonito. Viene gente porque conoce, solamente vienen de visita. A veces llegaba la gente y aventaba basura, por eso no hemos querido destapar aquí”, comentó.

Cualquiera que quiera llegar a la cascada, tiene que pasar por el terreno privado. Víctor y su familia viven ahí. Ellos ven probable que pudiera ser un sitio turístico, pero hasta el momento no se le ha dado la proyección.

