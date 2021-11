Nayeli García

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz pidió a la ciudadanía actuar con responsabilidad al regresar a semáforo verde como lo planteó la posibilidad el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, pues recordó que la pandemia llegó para quedarse y se tiene que acostumbrar a vivir dentro de una nueva realidad.

El religioso señaló que en casi todo México ya se vive un semáforo verde y aunque se tienen eventos multitudinarios de diferentes tipos, en contraste, a la Iglesia no se le han permitido hacer eventos masivos durante todo este tiempo.

“Tenemos que tener conciencia —y no solo en eventos religiosos— que la pandemia ha llegado para quedarse. Necesitamos ser conscientes que seguimos en peligro y tenemos que usar las medidas de protección sanitarias que nos proponen las autoridades”, señaló.

Comentó que en los eventos que organiza la Iglesia, en general, sí se respetan los protocolos sanitarios y más cuando son medidas esenciales que se deben de tener como el lavado de manos constante, el tener cuidado al estornudar y escupir cerca de otra persona.

Foto: Nayeli García

“Tenemos que enfrentar una nueva realidad, ya no va a ser igual y se ha insistido mucho en esto a nivel nacional e internacional. Es una nueva realidad y no podemos quedarnos siempre encerrados, nos perjudica, pero no podemos hacer como que nada pasó y tener que salir con más cuidado y responsabilidad frente a los otros”, puntualizó.

Enrique Díaz dijo esperar a que Guanajuato logre llegar al semáforo verde y poder enfrentar una nueva realidad, en donde la responsabilidad será de cada quien del propio cuidado y del cuidado de los demás.

Te puede interesar: Guanajuato, cerca de entrar a semáforo verde; piden atender vacunación

ac