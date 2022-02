La novia de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, reavivó en las redes sociales el recuerdo del actor con un conmovedor mensaje

Staff Correo

Ciudad de México.- El duelo por la muerte de Octavio Ocaña aún continúa presente para Nerea Godínez, su exprometida. Hoy, por el día del amor y la amistad compartió un emotivo video que impactó en las redes sociales.

La joven recordó al actor de ‘Vecinos’ con un video de los momentos felices de la pareja y de fondo se escucha un relato de ella.

“Siempre te voy a amar, la verdad es que no creo encontrar lo que tenía nunca. Quería tener como seis hijos, eran fan de estar conmigo todo el tiempo”. Dice la joven mientras de fondo suena la canción ‘Tears in Heaven’, de Eric Clapton.

También lee: Detienen a tres policías por robar pertenencias de Octavio Ocaña

Pero para desconsuelo total de los usuarios, en un momento del clip se escucha la voz de Octavio Ocaña diciendo: “Te extraño, hermosa”.

“Me mandaron este video y me llegó hasta lo más profundo del alma. Gracias por tantos hermosos detalles que me hacen día con día. Creerán que no, pero son pieza esencial del motor que me mueve día con día, los quiero mucho. Gracias por apoyarme y alentarme a seguir adelante. Siempre tú… siempre nosotros”.

“Siempre nosotros”

Desde la muerte del actor, Nerea Godínez ha usado su cuenta de Instagram para compartir los momentos felices que vivió con él. Hasta que tras varios ataques la desactivó. No obstante, en diciembre pasado decidió reactivarla.

Y es que en noviembre, aun cuando ella denunciaba y pedía justicia con el actor, un supuesto vidente la culpabilizaba por la muerte de Ocaña. Inclusive hicieron público que tendría un nuevo romance.

Sin embargo, nada de esto resultó ser cierto y en redes sociales sigue siendo visible su amor aún tras la tragedia.

Octavio Ocaña murió el 29 de octubre tras una controvertida persecución policíaca. En ella, se afirmaba que el actor se disparó tras volcar en la presunta huida por drogas y alcohol.

Te puede interesar: Testigos en caso Octavio Ocaña fueron amenazados por la policía, asegura familia

Pese a que la Fiscalía así cerró el caso, los familiares del joven han llamado a continuar las investigaciones con base en más pruebas que indican lo contrario. No obstante, estas aún, según varios medios, no han sido confirmadas y el caso ha sido incluso un estandarte contra la impunidad.

A esta lucha se ha sumado activamente la novia de Octavio Ocaña, quien no ha desistido en su llamado por la justicia de su gran amor.

ac