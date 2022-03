Nerea Godínez, quien fue novia de Octavio Ocaña cayó en depresión, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales

México.- Nerea Godínez, quien fuera su prometida Octavio Ocaña, compartió a través de redes sociales cómo a tratado de sobrellevado la muerte del mejor conocido ‘Benito Rivers’.

A cuatro meses de su muerte, la prometido de Octavio confesó que ha tratado de llevar su vida lo más normal posible sin embargo, le ha sido muy difícil.

Novia de Octavio Ocaña en depresión

“Intento llevar mi vida, en ese sentido, un poco más normal, pero sí ha sido más difícil. Como que cada día vas en un elevador. La negación, luego te vuelves a enojar y luego dices que ya pasó, luego me pregunto por qué a mí. Entonces, pues sí es difícil. Y sí me ha costado, pero pues ahí vamos, poco a poco”, escribió Nerea.

Nerea Godínez ha caído en una fuerte depresión, al grado que decidió buscar llegado ayuda profesional.

“La depresión es real. Ya hasta voy a llorar. No es fácil, no es fácil lidiar con todo esto. Obviamente, uno se siente con ganas de desaparecer (…) Ya llegué a mi límite, ya exploté. Ya encontré con quién, con alguien que no sabe quién soy, ni sabía quién era Octavio“, agregó.

Asimismo resalto que la depresión no es solo llorar o dormir mucho si no que es mucho peso para el cerebro.

“La depresión no es solo llorar, es mucho en el cerebro. Hay muchas cosas que te hacen estar deprimido o cansado, que duermas mucho, poco, que comas mucho o poco”, finalizó.

