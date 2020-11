Nayeli García

Irapuato.- La Fiscalía General del Estado (FGE) decretó el inejercicio de la acción penal en contra de integrantes del colectivo ‘A Tu Encuentro’ y ‘Sembrando comunidad’, por las supuestas agresiones a elementos de las FSPE, pero también deja a éstos sin responsabilidad alguna ante los ‘abusos’ en contra del colectivo. Advierten apelación.

La Agencia del Ministerio Público II de la Unidad de investigación especializada de tramitación común de la Zona ‘A’ de la Fiscalía Regional ‘D’, determinó que en la carpeta de investigación 63433/2020 no acreditó que Karla Verónica Martínez, Ma. Del Carmen, Isela Berenice y Olimpia Juárez durante la manifestación realizada el 10 de julio en la Glorieta de Santa Fe hayan sido las personas que agredieron a por lo menos ocho elementos de las FSPE.

Señalan que se habla de la participación de hombres durante la manifestación en donde hubo intercambio de golpes tanto de los FSPE como de los integrantes del colectivo y en ninguna de las pruebas presentadas se observa que las mujeres hayan tenido una relación directa en las agresiones, motivo por el que supuestamente fueron detenidas y después liberadas.

Sin embargo en este caso también le fue sumada otra carpeta, la 64322/2020 en donde señalan que José Gutiérrez, vocero de ‘Sembrando Comunidad’ había lesionado a por lo menos tres elementos, cuando se fue de la manifestación en una camioneta color guinda hiriendo a un uniformado en el pie; en la investigación se determinó que el conductor de la unidad, que no se confirma que haya sido José, les pidió que se quitaran y en un video se observa que se va y no golpea a los elementos.

La tercera carpeta de investigación, la 65249/2020, que se refiere a abuso de autoridad por parte de las FSPE en contra del colectivo también fue considerada sin delito a perseguir, pues señalan que no se actuó con dolo ni se acreditó el abuso de autoridad o uso excesivo de la fuerza, pues elementos atendieron una orden de obstrucción de las vía pública y le dieron respuesta en donde pidieron varias veces que se retirarán y no se atendió su petición, por lo que tuvieron que detener a las mujeres.

“No, todavía no se cierra por completo, no estamos contentos con la resolución de archivar y no ejercer acción penal en contra del abuso de autoridad, cuando el abuso de autoridad queda más que claro y entonces consideramos que no es lo adecuado”, advirtió José Gutiérrez al señalar que el expediente aún no se cierra por completo.

No obstante, durante la manifestación una mujer resultó con una pierna rota, e incluso el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue a visitarla a su casa, señaló José Gutiérrez, quien advirtió que apelará la resolución pues no están satisfechos.

“A Sandra le rompieron la pierna está empezando a ir a rehabilitación, el gobernador fue hasta su casa le apoyaron con varias cosas, le regalaron varias cosas y demás, y es un doble discurso es una manifestación pacífica la visitas en su casa le regalas una cama y le regalas diversas cosas y a las otras les abres una carpeta de investigación”, puntualizó.

‘Hasta encontrarte’

“Voy a buscarte hasta encontrarte”, fue el lema que integrantes del colectivo ‘Sembrando comunidad’ portaron durante la guardia que rindieron en el altar de muertos en honor a las víctimas de la violencia en el estado, tanto de los homicidios dolosos como de las personas desaparecidas que siguen esperando justicia.

El altar fue colocado frente a la Presidencia municipal de Irapuato en donde integrantes del colectivo colocaron la fotos de sus familias desaparecidos y encontrados sin vida, pero también colocaron siluetas en honor a los casi 100 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de la Presa del Conejo, Salvatierra y Córtazar y que siguen sin ser identificados.

“Son siluetas porque no sabemos quiénes son porque queremos seguir llamando la atención sobre la identificación y también sobre todas esas personas que nos la pasamos contabilizando todos esos días que sepamos que son historias y que son personas que tenían papás, mamás, novios, novias, hijos, hermanas, hermanos, esposos, (…) tenían una vida”, señaló José Gutiérrez presidente del colectivo.

Compartió que no se quería pasar la oportunidad de recordar a las víctimas y alzar la voz para crear conciencia entre la ciudadanía de lo que está sucediendo, pues dijo, que la mayoría de las veces buscan a las autoridades de los tres niveles de gobierno también quieren que la ciudadanía se sensibilice ante este tema.

