Los permisos de rejas en la colonia Las Granjas y la calle Valle de Anáhuac no son factibles pues son paso de calle, advirtió el director de vialidad

Yadira Cárdenas

Salamanca .- Ni la colonia Las Granjas, ni la calle Valle de Anáhuac, cuentan con la factibilidad para la autorización de colocar rejas, bardas o controles de acceso, señaló Luis Daniel Pérez Sequera, Director de Vialidad. Sin embargo, los vecinos de estas zonas han insistido en que continuarán con el proceso.

Los habitantes de la colonia y la calle antes mencionada, recibieron una negativa en la solicitud de autorización para colocar controles de acceso como medida de seguridad. De acuerdo a la Dirección de Vialidad no se otorgó el dictamen favorable de esta dependencia que se requiere, al no cumplir con lo establecido.

“La dirección de vialidad realiza un estudio técnico y se determina si es factible o no, de ahí el informe a la dirección ordenamiento territorial y urbano y en el caso de Villas de Anáhuac no tienen permiso. Es una calle que tiene continuidad y si se tiene que cerrar una calle que tiene continuidad, se va a tener un problema con toda la ciudadanía, por estar cerrando calles que no deben, porque no son clúster”

Se debe priorizar libre tránsito

Fotos: Yadira Cárdenas

El Director de Vialidad señaló que tuvo acercamiento con los vecinos, quienes expusieron sus argumentos y por esta situación se les ofreció hablar con el Director de Seguridad Pública, para que se atendieran las inquietudes.

Por otro lado y en el caso de la colonia Las Granjas, donde se avanzó la construcción de bardas en las vialidades a pesar de solo contar con un permiso verbal durante la pasada administración municipal; Luis Daniel Pérez Sequera, mencionó que tampoco se tiene factibilidad en ese lugar, al cerrar por completo las calles, además de que no está de acuerdo el total de los colonos, lo que es un requisito para la autorización.

El funcionario destacó que en el caso de vialidades se debe priorizar el libre tránsito, la entrada de vehículos de emergencias, entre otras prioridades.

