Ivonne Ortiz

León-. Sergio Quintero tomó su guitarra para cantar lo bueno y lo malo de León. El cantante originario de esta ciudad volteó a ver las calles, las obras públicas, el turismo, pero también la inseguridad, las manifestaciones y las extorsiones.

Con baladas y corridos, canta la otra realidad de nuestro municipio. Una de sus canciones más populares se llama ‘Bienvenido a León’. Un tema compuesto en el 2016, pero que hasta ahora encaja con la realidad actual, dice él.

“Bienvenido a León, estadio nuevo, urbanización, Sardaneta, rally, zoológico, turismo, metropolitano, tradición, música, globos aerostáticos, futbol de primera división, jacarandas, mezquites, religión, palenque, explanadas, diversión. Bienvenido a León motocicletas, gorras, reguetón, campales, machetes, balas, baches, topes, glorietas que no lo son (…) circo, maroma, política, ficción, inseguridad, ecocidio y corrupción”, esta es una parte ‘Bienvenido a León’.

Ilustran León con música

Sergio, de 40 años, es un compositor que empezó a observar la ciudad con la finalidad de cantar y hacer una crítica social. Con la ayuda de sus amigos realiza videos para ilustrar lo que se vive en la ciudad.

“Empecé desde los 18 años a escribir mis canciones. Me gusta mucho esta onda de la crítica social pero últimamente he sido más propositivo, tratar de buscar temas más positivos. Pero de repente me salen canciones referentes a la ciudad, cosas que se podrían mejorar”, cuenta Sergio.

“Ahorita me considero apartidista, no estoy a favor de ninguno, creo que todos nos han quedado a deber un poquito. Pero si sale un tema representativo que se merece una cancioncita, la armo”.

Otros temas

El músico Sergio Quintero. Fotos: Ivonne Ortiz

‘Huapango leonés’ es otra de las canciones en las que Sergio habla de las orugas, los robos, los balazos, el aumento a la canasta básica, el huachicol, los tránsitos, el piquete de alacranes, el dengue y hasta el acoso que sufren las mujeres en el transporte público.

Otros de sus temas representativos son ‘Que Barbaridad’, el ‘Corrido del Puente del Amor’ y el ‘Corrido de Donovan Carrillo’.

Además de componer canciones, el leonés le pone un toque cómico a sus videos. Su gusto por los cuyos hizo que grabara un video en donde simula que la pareja de animales protagonizan una telenovela mexicana.

*Del corrido del Puente del Amor al de Donovan Carillo*

A Sergio le trae la misma satisfacción componer una canción que cuestiona la política y el gobierno, que una historia motivacional que refleja el talento de los mexicanos.

El Puente del Amor y las pérdidas millonarias

Y es que hace 10 años compuso el Corrido del Puente del Amor, en donde destacó el gasto de la obra millonaria que dividió críticas en la ciudad.

“Cuarenta millones de pesos yo digo desperdiciados, pues quitaron dos carriles y ahí abajo es un caos (…) Ya por muchos criticado y no fue por la inversión, sino porque lo adornaron con un horrible corazón. La vida no vale nada, pero los puentes valen mucho. Cuarenta millones de pesos nos costó ese tecurucho”, dice la canción.

“A ese corrido le fue muy bien en Youtube, y también otra canción de Bárbara Botello la de ‘Qué Barbaridad’”, dice Sergio.

Otra de las historias que lo motivaron el Corrido del Puente del Amor, fue que su tío murió atropellado en la colonia Agua Azul, cuando construían el puente del bulevar La Luz. El cantante cuestionó el hecho de que en cada administración municipal se invierta en puentes viales, pero no se tome en cuneta la seguridad de los ciclistas o peatones.

“La canción del puente del amor detonó por una frase que usé: ‘la vida no vale nada’. Y es que en ese momento estaban construyendo un puente en la colonia Agua Azul y falleció un tío mío. Lo atropellaron abajo del puente, estuvo mal planeada la construcción, un tema de la ciclovía y entonces me acordé de la frase de José Alfredo Jiménez que la vida no vale nada, pero los puentes valen mucho”.

Retrata también las historias ‘bonitas’

El músico Sergio Quintero. Fotos: Ivonne Ortiz

Así como rompe con los temas convencionales, Sergio también reconoce las historias “bonitas” como la de Donovan Carrillo. El patinador profesional que consideró “digno de una canción” y que entrenaba en el centro comercial Plaza Mayor, y que en febrero pasado participó en Beijing 2022.

El Corrido de Donovan Carrillo llegó hasta los oídos de sus familiares, quienes reconocieron y agradecieron el tema dedicado al jalisciense.

“Alejado de Zapopan, miren a donde vino a parar. Entrenaba todo el día en un centro comercial. Y así pasaron y Donovan fue creciendo, ganando los campeonatos en donde fue compitiendo. Los presagios de Gregorio por fin se estaban cumpliendo”, dice el corrido del patinador.

“Yo creo la mayor interacción con la familia (de Donovan Carrillo) fue en Youtube y Twitter. Sí me comentaron que la había escuchado y le gustó mucho. Al menos su familia y él la escucharon y esa fue una de las misiones que me propuse de ser más positivo”, comenta Sergio a Correo.

Palomazos en una marisquería de León

Sergio combina su labor administrativa en una empresa de zapatos, con su gusto musical. Lo que empezó como un sueño adolescente tomó sentido cuando decidió tomar la guitarra y el micrófono.

De lunes a viernes se dedica a la administración y el fin de semana es común encontrarlo en la marisquería La Fábrica, ubicada en el bulevar Mariano Escobedo, donde deleita a los comensales con su guitarra acústica.

El cantante autodidacta compone canciones de lo le venga a la mente. Desde temas sociales y políticos, hasta historias y corridos. También hace covers de bandas de rock mexicano, desde Enjambre hasta Mago de Oz o Enrique Bunbury.

Nunca deja de observar la ciudad para, a través de la música, mostrarnos la belleza y las fallas de la cotidianidad.

