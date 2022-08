Sin precisar cifras, se informó que, en lo que va del año, emitieron 3 multas a empresas en Irapuato por verter descargas contaminantes

Nancy Venegas

Irapuato.- A pesar de que algunas empresas ubicadas en la Ciudad Industrial han realizado inversiones importantes para instalar sus plantas tratadoras y evitar la emisión de descargas contaminantes al río Temascatío, la polución en el cauce continúa. José Lara Lona, director de la Japami, sin precisar cifras informó que en lo que va del año, emitieron 3 multas a empresas en Irapuato por verter descargas contaminantes.

“Hemos emitido 3 multas en lo que va de este año. No recuerdo la cuantía, no tengo el dato preciso, pero debió ser por alguna sustancia química”, dijo Lara Lona. Esto al hablar de las sanciones que se han aplicado a las empresas ubicadas en la Ciudad Industrial por emitir descargas contaminantes al río Temascatío.

Empresas cumplen con reglamento

Las industrias sancionadas son del sector alimentario y químico. El director del organismo operador de la ciudad, explicó que algunas de las empresas han cumplido con los requerimientos hechos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esto para que eviten contaminar el cauce federal.

“Algunos de ellos han respondido con inversiones muy fuertes en sus plantas de tratamiento, como ciudad Industrial pues beneficia mucho sobre todo al entorno y medio ambiente”.

Periódicamente la Conagua y Japami verifican la cantidad de descargas que emiten las empresas y que cumplan con los parámetros que permite la Norma Oficial Mexicana en cuanto a volumen y cantidades de sustancias en lo que envían al cauce.

“En algún momento fue un punto que no cumplió. Esto no quiere decir que no cumpla constantemente eso hay que decirlo porque luego se escucha muy dramático están incumpliendo. Tenemos identificadas 3 empresas que en algún punto no se ha cumplido esa Norma, pero que han sido puntuales, han sido constantes. Más que retraso en algún tiempo de su proceso se salieron de Norma en el contaminante, Obviamente se les hace del conocimiento, se les hace el procedimiento para la sanción y lo pagan”, finalizó.

