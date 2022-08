El secretario de Seguridad Ciudadana confirmó que hay un funcionario de Irapuato desaparecido desde el domingo, aseguró que apoyarán a los familiares

Nancy Venegas

Irapuato .- Un funcionario municipal, al parecer colaborador de la dirección de mercados, desapareció y la Fiscalía General de Justicia del Estado, inició una investigación. El secretario de Seguridad Ciudadana, Ricardo Benavides Hernández, informó que el área de Proximidad Ciudadana, apoyará a los familiares del funcionario.

“Es afirmativo el día de ayer tuvimos conocimiento de este hecho, no es un tema de desaparición forzada. La desaparición forzada tiene que ver con la autoridad, no sabemos, ese término lo determinará el Ministerio Público, que es quién determina el hecho delictivo (…) Pero tenemos conocimiento que no ha aparecido justamente esta persona en su domicilio”, dijo Benavides Hernández al confirmar la desaparición de un funcionario municipal.

Personas se lo habrían llevado el domingo

Foto: Eduardo Ortega

En conferencia de prensa, explicó que la noche del domingo pasado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, recibió el reporte. Este indicaba que un funcionario municipal se encontraba en un lugar público a donde llegó un vehículo. De este bajaron personas que lo subieron a la unidad y desde entonces hasta la mañana de este lunes, se desconoce su paradero.

“Hasta este momento la investigación la tiene el Ministerio Público, nosotros estamos atentos. He pedido al área de Proximidad Social que se acerque a la familia para poder ver en qué podemos ayudarlos”.

Extraoficialmente trascendió que el funcionario municipal se encontraba en una función de lucha libre en la colonia Los Álamos. En ese momento lo obligaron a subir a un vehículo.

Benavides Hernández, señaló que este lunes, personal de Proximidad Social, se reunirá con los familiares para apoyarlos en lo que requieran.

“Vamos a estar muy atentos a lo que ellos requieran y por supuesto lo vamos a apoyar”.

