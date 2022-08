De las 25 guarderías y estancias infantiles de Irapuato revisadas por Protección Civil, seis no cumplían con los lineamientos de seguridad

Nancy Venegas

Irapuato.- Seis de las 25 guarderías y estancias infantiles que revisaron elementos de Protección Civil, incumplían con los lineamientos de seguridad o disposiciones sanitarias. Una de ellas en la comunidad Aldama, funcionaba sin botiquín ni señalamiento de ruta de evacuación.

Para garantizar el buen funcionamiento de guarderías y estancias infantiles, los elementos de Protección Civil, realizan supervisiones periódicas a estos lugares. Israel Martínez Negrete, director de Protección Civil, informó que detectaron anomalías en seis de estos establecimientos.

“Revisamos de 23 a 25 guarderías. Alrededor de seis no cumplían, les faltaba extintor, poner el barandal en las escaleras porque hay unos que son de segundo piso y deben de tener un barandal para impedir que los bebés suban escalones, en cocina faltaba también el tapete antiderrapante, que la campana de la estufa no tenga cochambre para que no vaya a haber un incendio por acumulación de grasa, tampoco tenían botiquín o si lo tenían había medicamentos, y las secretarias de Salud y del Trabajo no permiten tener medicamento en los botiquines de guarderías”, reveló.

Cinco de las guarderías que incumplían las disposiciones para operar se ubican en colonias de Irapuato, y una en la zona rural. En la comunidad Aldama, funcionaba una guardería sin las medidas de seguridad que exige la atención para siete pequeños. Carecían de botiquín y señalamiento para la ruta de evacuación.

Guarderías no ameritaron suspensiones

Las anomalías no ameritaron la suspensión de las estancias infantiles o guarderías, pero se les otorgó un plazo de ocho días para que subsanaran las observaciones.

“Son detalles menores pero no ha habido detalles más fuerte; si fuese así tenemos toda la Ley General de protección para hacer una suspensión. Las guarderías se han estado regularizando, algunas nos pidieron una segunda visita para verificar que las disposiciones han sido subsanadas, las que llegamos a ver nosotros que se sobrepasa la capacidad de niños mandamos inmediatamente reporte al DIF que también es un área que controla las guarderías y también a Jurisdicción Sanitaria si llegamos a ver que está sucia la cocina es un trabajo conjunto que estamos realizando”, concluyó Martínez Negrete.

