Pese a encabezar los municipios con más mujeres desaparecidas, Jesús Rivera Peralta afirma que no hay denuncias de ataques o “levantones”

Luz Zárate

Celaya.-Aunque Celaya está dentro de los municipios con más mujeres desaparecidas en el estado, no está en alerta, así lo manifestó el secretario de Seguridad, Jesús Rivera Peralta.

El funcionario señaló que es la Comisión Nacional de Búsqueda la que tiene las estadísticas oficiales respecto a la desaparición de mujeres y que se está trabajando para brindar seguridad.

“Eso se lo tiene que contestar la Comisión Nacional de Búsqueda, el lunes tenemos una capacitación, no es mi atribución, eso se lo tiene que contestar ellos, ellos llevan las estadísticas”, señaló Rivera Peralta.

Foto: Martín Rodríguez

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tiene registradas cerca de 500 mujeres desaparecidas y que se buscan en Guanajuato. También, bajo el Protocolo Alba tratan de localizar a poco más de 100.

En este último grupo aparecen desde el 2018. Sin embargo, en cada ficha emitida por el gobierno estatal la mayoría de las mujeres desaparecidas datan desde el 2020 a la fecha.

Lee también: Aumentan 33% los desaparecidos en Guanajuato; 2021 cierra con más de 2 mil 700

Según los datos de la CNB, 72 de las mujeres desaparecieron en Celaya, lo que coloca a este municipio en el primer lugar.

“Escaso y raquítico”, así el trabajo de la SSC en torno a desapariciones

El presidente del Colegio de Criminólogos, Julio César Ledezma Gutiérrez, destacó que en el trabajo que se hace es escaso y raquítico por parte de las áreas de Prevención del Delito . Dijo que aparte de que no se previene, no se combate de forma adecuada y mucho menos oportuna.

Respecto a unos audios que circulan en redes sociales, en donde se alerta que hay conductores de Uber y Didi que están “levantado mujeres” u otros donde se dice que hombres “se están llevando jovencitas”, el Secretario de Seguridad Ciudadana, aseguró que estos anuncios son falsos.

Foto: Martín Rodríguez

“Hemos monitoreado, inclusive andan dos audios, uno de un hombre y uno de una mujer, ¡falsos!. No dice en qué lugar es, de qué procuraduría es, ¡No dice nada!, igual el de una voz masculina donde habla de que habrá toque de queda. Yo esos audios los escuché hace más de un año, si mal no recuerdo por un estado del norte, pero son falsos, no es cierto. Es alguien que por allá lo agarró y lo reenvió”, manifestó Rivera Peralta.

No hay denuncias de ataques a mujeres: Rivera Peralta

Luego de ser cuestionado sobre si las mujeres celayenses pueden andar seguras en las calles y abordar el servicio de taxi o de transporte se solicita por plataforma, sin el miedo de ser víctima de un delito, sobre todo por los casos que se han dado de mujeres amenazadas, extorsionadas, desaparecidas o “levantadas” en otros municipios o estados, y el funcionario dijo que en Celaya no hay ninguna denuncia al respecto.

“No tenemos nosotros registrados en el municipio de Celaya una denuncia de ese tipo, ¿qué es lo que buscamos?, buscamos generar ese espacio de seguridad y que cada día esté mejor y trabajamos cada día por ello”, manifestó Rivera Peralta.