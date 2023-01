Muere Lisa Loring, primera actriz que dio vida a ‘Merlina Addams’, papel que asumió en 1964 en la famosa serie ‘La familia Addams’

Ciudad de México.- Lisa Loring, mejor conocida como la actriz que dio vida al personaje de ‘Merlina Addams’, en la primera versión de la famosa serie de televisión ‘La familia Addams’, murió a los 64 años de edad.

La actriz falleció la noche del pasado sábado en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank, California. Esto debido a complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, comentó su hija Vanessa Foumberg a The Hollywood Reporter.

La actriz dio vida a Merlina

Loring se hizo famosa al ser la primera actriz en interpretar a Merlina Addams en la versión original de la serie de televisión ‘La familia Addams’, comedia negra que emitió la cadena ABC. Es recordada por sus peculiares movimientos al enseñarle a bailar a Largo, en el papel que asumió durante 1964.

De igual manera, repitió el papel en la película para televisión realizada en 1977 y titulada ‘Halloween with the New Addams Family’. También tuvo un papel en la telenovela ‘As the World Turns’.

“Se fue en paz con sus dos hijas (Vanessa y Marianne) cogidas de la mano”, expresó su hija tras su fallecimiento.

Pese a que interpreto al personaje durante solo dos años, Loring marcó la pauta para versiones posteriores de Merlina. La cual ha vuelto a popularizarse gracias a la exitosa serie de televisión de Netflix, donde el papel es interpretado por Jenna Ortega, quien recrea el famoso baile de Lisa.

