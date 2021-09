Luis Telles

Uriangato.- Llanto, tristeza, desconsuelo e impotencia, por haber perdido gran parte de sus pertenecías durante la madrugada de este domingo, inunda a las familias de la colonia Lázaro Cárdenas, ahí el agua ingreso a sus hogares y superó el metro de altura en al menos 40 viviendas.

En esta zona fueron 74 las familias afectadas que vieron como el agua les quitaba camas, colchones, ropa, refrigeradores, estufas, zapatos, gallinas, material para trabajar, entre muchas otras cosas.

Los hechos

Desde las cero horas de domingo, se activaron los protocolos de seguridad preventiva en la Unidad de Protección Civil, Seguridad Pública y Vialidad, después de que varias llamadas telefónicas al 911 de vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas reportaban el desbordamiento del canal que baja de Las Peñas, que está paralelo a la avenida Juárez, una vialidad que en sí misma ya parecía un río.

Por otro lado, el canal Huahuemba iba al tope donde se conecta dicho canal, por lo que de las alcantarillas el agua salía y las calles e interiores de las viviendas se empezaban a inundar de manera rápida por lo que se requería del auxilio de las autoridades.

Vecinos no lo esperaban

Doña Maribel Aguilera Alcantar, quién tiene su casa en la calle Río Bravo, dijo que fueron sorprendidos por toda el agua que ingresaba a su hogar, “fue mucha agua, era un río la calle. Se nos murieron gallinas, unos chivitos, perdimos ropa, zapatos que se llevó el agua, y pues todos nuestros muebles mojados, todo se perdió”.

Para Martín Niño, quién es el cronista de la ciudad y vecino en esta colonia, fue un momento terrible el que vivió junto con sus vecinos, “jamás había estado en una situación así, lo primero que piensas, es qué hago y me asusté cuando vi a los vecinos que estaban sacando a la gente mayor, que entró una máquina, un camión grande a sacar la gente de los techos de las casas”.

Agregó que, no pudo salir de su casa, porque el agua trabó las puertas, “además si abría la puerta entraba más agua, entonces me subí con mis dos perritas al segundo piso a esperar que bajara el agua. Fue un evento muy desafortunado y muy triste, porque al final uno se hace de sus cosas, se mojaron, se echan a perder, pero gracias a Dios, no hay fallecidos, entonces eso ya es ventaja”.

Don Antonio Serrato, quien tiene una panadería en su casa, con los ojos llorosos comenta que perdió todo: costales de harina, azúcar, manteca, pan que saldrían a vender en los triciclos

“Qué decir joven, se perdió todo… cómo empezar, es lo que me pregunto…”, compartió Don Antonio.

Alcalde supervisa trabajos

El alcalde, Anastacio Rosiles Pérez, desde temprana hora se hizo presente e informó que se pidió a todo el personal de presidencia municipal; funcionarios municipales, “que nos echen una manita”, apoyar a los vecinos afectados, las labores de limpieza que personal del área de Servicios Públicos, Protección Civil y del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado ya realizaban desde la madrugada.

Explicó que, de acuerdo a los primeros reportes, se tuvieron lluvias copiosas en las partes altas; cerro de Amoles en Moroleón y El Comal de Uriangato y los escurrimientos que vienen de esos rumbos y que confluyen en el bulevar Juárez y Leobino Zavala, rebasaron la capacidad y con ellos los desbordamientos.

“Hoy a temprana hora, después de que descendieron los niveles de agua, todos los trabajos se enfocan en la limpieza de las viviendas con agua clorada, además detrás de nosotros están médicos, personal del sector salud, atendiendo a las familias”.

Dijo que, contra las contingencias de la naturaleza, no se puede y en esta ocasión se dieron afectaciones en las viviendas de la colonia Lázaro Cárdenas, “vamos a ver la forma de cómo apoyar a los vecinos y pedirle también al Gobierno del Estado, que nos eche una manita para tratar de sobre salir de esta contingencia”.

Rosiles Pérez agregó que, en próximas horas podrán tener un censo de los daños, pero no solo en la colonia en mención, sino en parte de la prolongación Hidalgo, algunos puntos en el bulevar, Las Palmas, colonias La Joya, Loma Bonita, “tenemos varios focos que atender en estos momentos, pero trataremos de actuar lo más rápido posible para que pase lo más pronto”.

Finalmente reconoció que, no cuentan con un fondo de desastres, por lo que se tendrá que analizar el presupuesto, “ojalá y el Gobierno del Estado cuente con un fondo y nos apoye y si no, pues veremos la forma de cómo apoyar a los vecinos afectados; hay gente que perdió camas, refrigeradores, televisiones, sí está muy crítica la situación”.

Secretaría de Salud del Estado atiende la situación Tras sostener una reunión extraordinaria el Consejo de Protección Civil; el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número V de la Secretaría de Salud, Jesús Martínez García informó que, personal en materia de protección contra riesgos sanitarios, epidemiologia, promoción de la salud, personal de CAISES, realizan labores de seguimiento a la inundación. Dijo que en el fraccionamiento la Ciénega, se tuvieron cuatro viviendas afectadas con potencial de riesgos a la salud, pero ya fueron lavados y saneados sus aljibes, “prácticamente en esas viviendas se les hizo limpieza mecánica con agua a presión por parte del sistema de agua potable”. Destacó que, en la colonia Lázaro Cárdenas de la misma forma trabajaron, realizando también orientación, sensibilización acerca de prevención e identificación pronta de Infecciones Respiratorias Agudas, enfermedades diarreicas, dermatológicas, y se inició la aplicación de vacuna contra el tétanos difteria, neumo 23 y de la mano las actividades de saneamiento. Dijo que no se detectaron hasta el momento daños a la salud en personas, “afortunadamente”, solo daños materiales, “74 viviendas fueron las más afectadas, de 80 centímetros el nivel más alto, y de 2 a 3 centímetros el nivel más bajo, y en la calle Río Bravo es donde se tienen varias viviendas afectadas con riesgos a la salud”. Finalmente apuntó que están listos los albergues habilitados y pactados con PC Estatal y Municipal, para si se detecta alguna familia que sea más vulnerable de lo ordinario o que ella misma solicite pernotar en otro lado, dado los daños materiales sufridos en algún momento, “estamos listos para que sean trasladados de inmediato”.

