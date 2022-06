El piloto español tenía lo que parecía ser una victoria segura, pero se confundió y celebró antes de tiempo, lo que lo relegó al quinto puesto

España.- El piloto español Aleix Espargaró pasó de la gloria a la desgracia en apenas unos minutos, pues dejó ir el triunfo que tenía en la bolsa por celebrar antes de tiempo.

El hecho ocurrió en el Gran Premio de Cataluña del MotoGP. Ahí, a una vuelta de que terminara la carrera, el piloto que lideraba la competencia tuvo una inexplicable desconcentración que lo relegó del podio.

Espargaro quitó el pie del acelerador en el que creía era su triunfo, y comenzó a agitar su puño en alto. Para cuando se dio cuenta de que aún faltaba una vuelta, ya lo habían rebasado cuatro competidores que venían detrás. Así, no pudo hacer más que terminar en la quinta posición.

En el video se aprecia a un miembro de su equipo llevarse las manos a la cara en señal de desesperación.

“¡Cree que la carrera terminó, es increíble! Lo hemos visto entrar a la última vuelta como líder y pensamos que sufrió una falla mecánica, pero Espargaró creyó que había ganado antes de tiempo. Es una de las tonterías más grandes que he visto en este deporte”, explicaron los narradores sobre el insólito momento en MotoGP.

Por su parte, el propio piloto se mostró muy apenado al final de la carrera y pidió disculpas a todo su equipo.

“Estoy muy triste. Si me pincharan ahora, no me sacarían ni sangre. Debo pedir disculpas al equipo, es un error muy grande. No puedes permitirte un error así en Moto GP luchando por un campeonato”, dijo el piloto tras la carrera en Catañuña.

