La portera campeona del futbol mexicano y figura de las Chivas, Blanca Félix, denunció recibir comentarios machistas y de acoso en redes

Redacción

Guadalajara.- Luego de la última e histórica temporada de las Chivas Femenil , en la que se alzaron su segundo campeonato, una de las principales figuras del equipo fue su arquera, Blanca Félix, quien se erigió como pieza clave para la consecución del título.

Sin embargo, a pesar de los halagos y las alabanzas por su notable rendimiento, la portera se ha enfrentado a la realidad del machismo y el acoso que abunda en México; y en especial en las redes sociales.

Fue la propia portera la que hizo pública esta situación al exponer el comentario de un seguidor que la insultó por su apariencia.

Como respuesta a este mensaje sexista y discriminatorio, los seguidores de la arquera la defendieron en los comentarios, a lo que ella respondió con otro tuit de agradecimiento.

“A estas alturas de mi vida esos tipos de comentarios ya no me afectan, los he recibido toda mi vida desde que era una niña, sé de qué tipo de personas vienen”, afirmó.

Sin embargo, recalcó que decidió compartir esa situación para visibilizar la clase de acoso que sufren las figuras públicas en México.

Lo quise hacer visible para se den cuenta un poquito del tipo de mensajes que recibimos, estos los recibo casi que a diario por mi apariencia. Solo los invito a hacer conciencia y respetarnos, todas las personas somos diferentes y eso no tiene nada de malo. — Blanca Felix (@blancafelixc) June 3, 2022

“Sean ustedes mismos, sean libres. No por querer encajar con los demás o por miedo al juicio ajeno te abandones a ti mismo. (…) No es fácil en esta sociedad pero se puede”, concluyó.

JRP