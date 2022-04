El dirigente estatal de Morena se deslinda de protestas contra los diputados de oposición; “se hacen las víctimas”, dijo a los panistas

Carolina Esqueda

Guanajuato.- El dirigente del Comité Directivo Estatal de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto Gallardo, aseguró que las pintas que aparecieron en casas de enlace y oficinas de diputados federales del Partido Acción Nacional fueron manifestaciones legítimas de parte de la población.

Estas pintas acusan a los legisladores de ser “traidores a la patria”. Esto por haber votado en contra de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. Sin embargo, Prieto Gallardo afirmó que su partido no tuvo ninguna intervención en ellas.

“Voy a ser muy claro: jamás fue una indicación por parte del partido, y en particular del Comité Ejecutivo Estatal, para que compañeras y compañeros, militantes o simpatizantes, llevaran a cabo estas acciones. Fueron a título personal de los que participaron. Nosotros creemos que las manifestaciones fueron legítimas. Hay mucha molestia por un sector importante de la población, por lo que se vio en los debates y su posición de traidor a la patria, entonces se organizaron y acudieron aquí en Guanajuato a las casas de gestión a manifestar su descontento”, dijo al respecto.

“No hubo violencia”: Morena se deslinda de protestas

El dirigente morenista descartó que durante las protestas se hayan producido daños a los inmuebles. Además resaltó que no hubo personas lesionadas ni agresiones físicas contra ningún militante panista. Aunque el tono de la protesta fue lo que les dio a los legisladores panistas una oportunidad de “hacerse las víctimas”.

Foto: Archivo

“No se vale que en este momento se quieran hacer las víctimas y quieran acusar de violencia a personas que sí se manifestaron con mucha energía, y que quizás fueron un poco imprudentes por el contexto que representa Guanajuato, pero que jamás ejercieron violencia”, dijo.

“Lamentablemente el contexto de Guanajuato, que hay mucha desinformación y control de parte de los medios, no permite que esa clase de acciones sean prudentes. A mi no me vas a ver convocando a una protesta como esa, sí podremos hacer manifestaciones pero controladas y acordes a las circunstancias que vivimos aquí, porque lo que menos queremos es darles esa posibilidad de hacerse las víctimas”, añadió.

Prieto Gallardo también insistió en generar un debate con los legisladores panistas, abierto a la cobertura mediática, para discutir los términos de la reforma eléctrica y la ley minera, atendiendo al descontento generado entre la población, mientras que a los manifestantes les ofreció asesoría legal en caso de requerirla.

Foto: Archivo

“Si personas que estuvieron en esas manifestaciones son simpatizantes de Morena y buscan la asesoría o el acercamiento, nosotros con mucho gusto los escuchamos y vemos cómo los apoyamos. Pero de inicio creo que lo que verdaderamente deberían atender los legisladores de Acción Nacional es el descontento que generaron y darle la cara al pueblo”, puntualizó.

JRP