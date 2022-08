Iris Alondra no sabía que estaba afiliada a Morena, por lo que denuncia usurpación de identidad y uso de sus datos personales sin su permiso

Roberto López Arrieta

Xichú.- Una mujer denunció que la afiliaron a Morena sin su consentimiento, lo que podría ser un delito electoral y penal por usar sus datos personales. La afectada ya presentó una denuncia y una solicitud ante el INE para que la retiren como militante de ese partido.

Iris Alondra Tello Sánchez, originaria de Xichú, narró que hace unas semanas se dio cuenta que estaba afiliada a Morena. Esto luego de revisar vía web en la página del INE.

Lee también: Acusan ‘acarreos’ en votación de Morena en León

“Me afiliaron sin mi consentimiento, utilizando mi identidad, mi nombre de manera ilícita sin mi autorización y sin ninguna legalidad ya que ni siquiera estaba enterada. Desconozco con qué fines hayan utilizado mi nombre, desconozco qué documentos presentaron para realizar mi afiliación ya que evidentemente son falsos o los utilizaron de manera ilegal”, dijo.

Señaló que jamás ha participado en ningún evento de Morena, ni en reuniones.

“No tengo ninguna actividad con ellos, ni comparto sus dogmas o doctrinas y nunca he dado mi autorización para ser afiliada. El cuestionamiento en la denuncia que interpuse a través del INE es con qué ilegalidad utilizaron mi identidad, mis datos, o con qué documentos sustentaron mi afiliación”, cuestionó.

Documento del INE que confirma la afiliación de Iris Alondra a Morena. Foto: Especial

Iris Alondra es simpatizante del PAN

Iris Alondra, que tiene simpatía por Acción Nacional y hasta ha cuidado casillas en elecciones pasadas, dijo que no existe congruencia de la fecha de su afiliación con sus actos públicos.

“Yo no tenía conocimiento de esta situación, sin embargo me entere que estaba en la lista de Morena, situación que procedí a investigar desde el pasado 29 de julio del 2022 en la página oficial del INE donde registré mi Clave de Elector, y efectivamente, me emitió una constancia de afiliación desde el año 2013”.

Iris Tello puntualizó que esto puede agrupar muchos delitos, como la afiliación sin consentimiento, falsificación de datos sin ninguna legalidad en el proceso de notificación, usurpación de identidad, daño moral e incluso violencia política de género.

“Provengo de una familia fundadora del Partido Acción Nacional en el municipio de Xichú. Soy panista desde niña hasta esta fecha actual, toda mi trayectoria pública política es en Acción Nacional, teniendo participación y reconocimiento en el noreste del estado por todos los compañeros panistas”, declaró.

“Mis raíces políticas demuestran lo que aquí manifiesto y son reconocidas por todos en Xichú y sus alrededores. No voy a permitir que este acto corrupto quede sin sanciones y sin hacerlo de conocimiento a toda la sociedad guanajuatense, ya que vivimos en un estado libre, soberano, donde nuestros derechos son respetados y salvaguardados por encima de cualquier interés. Es por eso que estoy confiada en la institución donde inicié mi proceso de denuncia al partido de Morena y esclarezcan por qué afilian personas sin su conocimiento ni autorización, con qué actos de corrupción generan expedientes con firmas apócrifas o con expedientes falsos”, abundó.

Pide a la ciudadanía revisar si no los afiliaron sin su permiso

Fotos: Especiales 1 de 2

Dijo que con esto busca dar a conocer la facilidad con que Morena puede utilizar “nuestra identidad, nuestro nombre, nuestra información, nuestros documentos para los fines que a ellos más les convenga”. Además de que alertó a la ciudadanía a revisar si no los afiliaron sin su consentimiento.

“Hago un llamado muy especial a todas las personas, a todas las y los ciudadanos del estado de Guanajuato para que realicen este ejercicio y revisen que no estén afiliados indebidamente en este partido, ya que esto es un atropello a los derechos legítimos de una persona y de la libertad política”, mencionó.

Te puede interesar: INE anuncia campaña masiva para actualizar credenciales en Guanajuato

Indicó que se reserva el derecho de actuar legalmente contra quien resulte responsable.

“Que estén atentos, que no sean objetos de este tipo de delitos que este partido viene a cometer en contra de gente como yo, que trabajamos día a día en nuestra comunidad por nuestros ideales políticos y como mujer guanajuatense, por mi familia, por la comunidad panista, por todos, les digo que alzaré la voz para llegar hasta las últimas consecuencias legales y que se apliquen todas las sanciones correspondientes de acuerdo a lo que proceda y emita la Fiscalía de Delitos Electorales”, finalizó.

Quizás te interese:

JRP