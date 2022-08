Llevan a más de mil para votar por consejeros de Morena en León

Estas elecciones tuvieron que repetirse luego de los disturbios que hubo en la primera elección. Llevan a más de mil personas para votar por el partido de Morena en la elección de sus consejeros.

Staff Correo

*Con información de Ivonne Ortiz y Luz Zárate

León-. Este jueves, cerca de mil 500 simpatizantes de Morena hicieron una larga fila en el Parque Hidalgo para participar en el proceso de elección de consejos distritales y dirigencia estatal de Morena en Guanajuato.



Vecinos de las colonias cercanas, como Las Joyas y Hacienda Arriba, se formaron para votar por la representación local de Morena. Este evento se dio debido a la repetición de asambleas distritales que se llevan a cabo este 25 y 26 de agosto.

Foto: Staff Correo



Las más de mil personas votaron para elegir cinco consejeros estatales hombres y cinco mujeres en el distrito 05 de León. Además de las elecciones en este municipio, se llevarán a cabo en el distrito federal 9 de Irapuato y el 12 de Celaya.

Acarreo, práctica desleal: morenistas

La fila era tan larga que tuvo que dar la vuelta a todo el parque. Jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad y hasta niños, comían tortas bajo el sol, esperando su turno para votar.

Para leer más: INE no puede intervenir en procesos internos de Morena, aclara vocal

En la fila circularon varias versiones que señalaron el “acarreo” de los votantes. Un joven aseguró que les estaban pagando 500 pesos por voto. Otra mujer comentó que los trajeron a ella y a sus vecinos en transporte privado. Otros simpatizantes afirmaron que estaban por su propia voluntad y “por amor al partido”.

Foto: Staff Correo

Incluso militantes de Morena se mostraron molestos por el “acarreo” que hacen sus compañeros para votar en León. Aseguraron que están en desacuerdo con las prácticas desleales, pues la gente debe acudir por su propia voluntad. Algunas personas prefirieron ser herméticas y no decir nada. Ocultaron una papeleta y documentos que tenían, diciendo que no sabían quienes eran los aspirantes o para qué era la fila. Se mantenían callados y prefirieron no hablar.

Foto: Staff Correo

Extraoficialmente una mujer dijo que personas beneficiadas por programas federales asistieron a la votación bajo la amenaza de que les retirarían los apoyos, pero comentó que no era así, que hay “gente mañosa” que los trae con engaños. En las vallas amarillas que rodeaban el perímetro de los votantes, tenían carteles colgados con la leyenda de: “Selecciones Electorales del Distrito V”. La gente estaba formada con su credencial para votar, mientras tomaban un tentempié que les fue entregado, como jugos y tortas.

Segunda vuelta de votaciones por irregularidades en las elecciones anteriores

Tras las irregularidades registradas en las elecciones del 31 de julio, la dirigencia nacional de Morena anunció que el partido ordenó reponer las elecciones de consejeros. En 4 de los 15 distritos del estado se llevarán a cabo los días 25 y 26 de agosto: León, Irapuato, San Miguel de Allende y Celaya.

Foto: Staff Correo



De las 300 asambleas distritales a nivel nacional, solo 15 serán repuestas, dijo el presidente de Morena Mario Delgado. Del total, 4 serán en Guanajuato, 3 en Chiapas y 2 en Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y Baja California, respectivamente.

Mientras que el Consejo Estatal para renovar la dirigencia de Morena en Guanajuato se realizará el 3 y 4 de septiembre.

Entérate de: Por irregularidades, Morena repone cuatro asambleas distritales en Guanajuato

Votar por Morena León: una breve memoria electoral



El desorden, acarreo, dádivas y pago de votos reportados caracterizaron la jornada de elección pasada. En su momento esta se llevó a cabo para elegir a los consejeros del Distrito 12 de Morena. Debido a ello, este jueves se tuvo que volver a llevar a cabo otras votaciones.

El proceso comenzó 20 minutos después de las 9:00 a.m. En dicho horario habían sido pactada la actividades de votaciones se prolongarán hasta las 5 de la tarde

Desde temprana hora se notaron largas filas de personas que acudieron a votar al parque la Alameda. En ella se instalaron seis las urnas y dos filas de votación: una para personas con discapacidad y otra para el público en general. A los votantes les dieron dos papeletas, una para votar por un hombre y otra para una mujer.

Foto: Staff Correo



¿A quiénes se elegirá?

La pasada jornada de elecciones para votar por consejeros de Morena en León, se hizo el pasado 31 de julio, pero se tuvo que volver a repetir el proceso dadas las irregularidades y quejas que denunciaron los propios militantes. En esta Asamblea se va a elegir a los 10 consejeros que representarán al Distrito 12 Federal. Ellos a su vez participarán en otro proceso a nivel estatal para ser consejeros nacionales. No hubo disturbios al momento de la apertura, sólo las quejas normales de que abrieron tarde y de personas que asistieron pero no pertenecían a este pudieron votar porque o pertenecían al Distrito 12.



Una vez que se termine el proceso, se llevará a cabo el escrutinio y los 10 postulantes que tengan más votos serán elegidos como consejeros. Los resultados serán enviados al Comité Ejecutivo Nacional para su validación y después se les llamará a la Asamblea Estatal para elegir a quien será el presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

Se destinaron 7 mil 500 boletas y será hasta el corte a las 5 de la tarde de este jueves que se tengan los resultados finales.

Por si te lo perdiste: