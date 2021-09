Guanajuato.- Durante la clausura de los trabajos de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso del Estado, la diputada de Morena, María Magdalena Rosales Cruz, denunció que se realizaron con rapidez y no correspondieron a un trabajo imparcial, al contrario, estuvieron subordinados a afinidades partidistas e ideológicas.

Una muestra de ello, dijo, es que los recientes asuntos relacionados al endeudamiento del pueblo guanajuatense fueron tramitados con premura, mientras que algunos otros relacionados con el ejercicio activo de la fiscalización de los recursos públicos quedaron varados en la congeladora.

Detalló que de los 25 puntos de acuerdo radicados en la comisión únicamente son tres los que actualmente están en análisis, es decir, no han sido dictaminados, “lo que llama la atención es que esos tres que quedaron pendientes provienen del Grupo Parlamentario de Morena”, dijo Rosales Cruz.

Señaló que a pesar de que fueron de relevancia, no fueron prioridad para la Comisión, pues recordó que el pasado 22 de abril el Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para solicitar una auditoría especifica a la fiscalía general del Estado de Guanajuato cuya finalidad era la de evaluar la calidad y veracidad de las cifras delictivas en la entidad, sin embargo, esta fue

ignorada.

“Probablemente esto no le parezca suficientemente relevante a la comisión, pues pese a la situación de inseguridad e impunidad del estado y la sospecha razonable de que existen deficiencias en esta actividad de la fiscalía, no se encontró tiempo durante casi 5 meses para analizar la propuesta y dictaminarla” expuso la congresista.

Hoy en día la sociedad guanajuatense y colectivos de familiares desaparecidos exigen información a la FGE sobre fosas clandestinas, desaparecidos, cuerpos identificados durante las labores de búsqueda, y muestras de ADN, sin embargo, son datos que la fiscalía se niega a entregar.

Bajo este contexto, la coordinadora de la bancada morenista, señaló que los familiares de personas desaparecidas exigen junto con la sociedad una auditoria de calidad y veracidad en las cifras delictivas y de todos los procesos necesarios.

“Pero bueno, parece que este punto de acuerdo no era relevante y sin duda cada día más la sociedad guanajuatense se debate en angustia porque la Fiscalía no es capaz de dar cifras, ni la comisión de hacienda puede pedir a la Auditoría Superior del Estado que se haga este tipo auditorías a la Fiscalía de nuestro estado”, lamentó la morenista.

Finalmente, recordó que a inicios de junio se solicitó también una revisión a la política de desarrollo social y humano del gobierno del estado, no obstante, no se encontró un espacio en esta Comisión, sin embargo, no hubo contratiempos ni demora para analizar asuntos como el del endeudamiento para un Nuevo Museo de las Momia o la extensión del plazo para que el Gobierno del Estado contratara nueva deuda.

“Hago un llamado para quienes integran esta comisión para que durante la próxima legislatura mejoren los trabajos realizados en la misma y recuperen la dignidad legislativa en las funciones de control político y financiero del Congreso local que esta legislatura se perdió”, finalizó la coordinadora de los diputados y diputadas de Morena.

