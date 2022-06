También Moroleón y Yuriria urgen el Módulo de revisión vehicular en Uriangato; hasta 30% por ciento de las motos no estarían plaqueadas

Luis Telles

Uriangato.- Directores de Movilidad de los municipios de Uriangato, Moroleón y Yuriria solicitaron al titular de la Fiscalía General del Estado, hacer llegar a Uriangato, el servicio del módulo móvil de revisión vehicular, dos veces por mes. Señalaron la necesidad de atender a los ciudadanos, para que sus motocicletas puedan ser revisadas y poder plaquearlas.

Omar Baeza Hernández titular de Movilidad en Uriangato, dijo que, la necesidad es por la múltiples inquietudes que tiene la población. Son ya tres años que no llega dicho módulo de la fiscalía a revisar las unidades. “El último escrito que hicimos llegar, TTUM120/2022, tiene fecha del día 24 de febrero del presente año y como no ha habido respuesta, nos unimos los tres municipios, para hacer una nueva solicitud, TTUM368/2022, el pasado 8 de junio”.

Explicó que para poder plaquear una moto, los ciudadanos tienen que llevarla a Celaya, Irapuato o cualquier otra ciudad donde la fiscalía tenga un módulo de esa naturaleza, lo cual genera tiempo y costo.

“En la oficinas centrales de la fiscalía, nos atendió, Diana Guadalupe de León, quién nos dijo que primero quería saber, más o menos, cuántas personas estaban en esta situación, para ellos calcular el mecanismo de cómo llevar a cabo el proceso”.

Hasta 15 mil unidades sin plaquear

Fotos: Luis Telles

Para agilizar el trámite Omar Baeza dijo que, en los tres municipios, se efectuará una campaña para saber el número de interesados en plaquear.

Se pedirá que las personas con moto se acerquen a las direcciones de movilidad para obtener el número para que se organicen y hagan llegar el módulo a Uriangato.

“Dependiendo de la cantidad, de la necesidad, ellos (fiscalía) determinarán si vienen o no. Este es un tema regional, no tenemos fecha para dar a conocer dicha cifra a la fiscalía. Pero considerando que existen más de 50 mil unidades en la región, un 20, 30%, no están plaquedas, lo que nos representa una gran necesidad.

Somos tres municipios conurbados, las motos circulan en los tres municipios, por eso la decisión de acudir los tres a la fiscalía a solicitar el apoyo, que además es un requisito que exige la oficina recaudadora para plaquear”.

Finalmente dijo que, la fiscalía les pide operativos para revisar documentación, pero al no ofrecerles las facilidades para que saquen sus placas y estén en regla, no pueden realizar dicha operatividad.

Te puede interesar:

LC