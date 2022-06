El hallazgo de hasta 50 migrantes muertos en Texas enmarcan el riesgo que corren en busca de una nueva vida

Staff Correo

Texas, EE. UU.- Hasta 50 personas muertas y alrededor de 16 hospitalizados enmarcan una nueva tragedia migrante en la frontera de Estados Unidos y México. Aunque las autoridades prometen justicia y apoyo para los familiares de las víctimas, el hecho enluta a la sociedad de cuatro países.

Fue durante la tarde noche de este lunes cuando localizaron el tráiler con la pila de cadáveres y 16 personas en condiciones críticas. En las inmediaciones de San Antonio, desplegaron un intenso operativo tras el reporte. Como resultado, se habla de tres personas detenidas sin que se sepa hasta ahora si se relacionan o no al hecho.

Aunque en un primer momento se hablaba de 46 migrantes muertos en Texas, la cifra ha subido a 50, de los que 22 eran de nacionalidad mexicana. En tanto, otros siete eran de Guatemala y dos más de Honduras.

De los sobrevivientes, al menos cuatro eran menores de edad (dos guatemaltecos) y 12 adultos. A todos se les trasladó a los hospitales University, Methodist del Centro, Baptiste del Centro y Santa Rosa West Overhills.

El golpe de calor que provocara el hacinamiento en medio de temperaturas que alcanzaban los 38 grados habría acabado con la vida de los migrantes. A ellos, en busca de una mejor vida, los habría abandonado a su suerte el chofer que los transportaba.

Desde que se hizo público el hallazgo hasta las primeras horas de este martes, las autoridades de Estados Unidos se posicionaron al respecto. Todos lamentaban el trágico hecho, aunque algunos ya señalaban responsables, específicamente a Biden y sus políticas abiertas migratorias.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió que los responsables “rendirán cuentas”.

“Tengo el corazón roto por esta trágica pérdida de vida hoy y rezo por quienes aún luchan por sus vidas. Demasiadas vidas se han perdido conforme individuos, incluyendo familias, mujeres y niños, emprenden este peligroso viaje”, hacia Estados Unidos, tuiteó.

ICE @HSI_HQ has initiated an investigation with the support of @SATXPolice and @CBP. Human smugglers are callous individuals who have no regard for the vulnerable people they exploit and endanger in order to make a profit.