Las familias de los 26 migrantes desaparecidos de San Luis de la Paz continúan con su lucha tras 11 años sin justicia

San Luis de la Paz.-Las familias de los 26 migrantes desaparecidos alzaron la voz luego de 11 años de búsqueda. Ellas buscan dejar claro que no han perdido la esperanza y también que seguirán exigiendo resultados a las autoridades.

El 21 de marzo de 2011 salieron 25 hombres de San Luis de la Paz con destino a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. Sin embargo, ninguno regresó.

Han pasado tres presidentes de la República y sigue la misma queja: las autoridades no han hecho suficiente. Al compartir el micrófono, los familiares comparten historias de negligencia, de dolor, de coraje y de reclamo por un trabajo de búsqueda ineficiente.

“Seguiremos exigiendo justicia, luchando y esperando que los encuentren y regresen con vida”, dijeron las afectadas.

Ellos son los 22 migrantes desaparecidos de San Luis de la Paz

La pobreza y falta de trabajo en San Luis de la Paz obligó a que 22 hombres buscaran nuevas oportunidades en Estados Unidos. Ellos fueron:

Samuel

Fernando

Miguel Ángel

Valentín

Héctor

José Humberto

Ricardo

Gregorio Juan Manuel D.

Rafael

Juan Manuel R.

José Luis

José Antonio

José Manuel

Mariano

Ángel Alejandro

Antonio

Miguel

Isidro

Raúl

Santos Eloy

Después de subir el autobús, nadie volvió a saber de ellos. Sin embargo, poco después en el 2011 localizaron a uno en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas. Y fue hasta que las familias solicitaron a la Comisión Forense entregar el cuerpo, confirmaron la identificación.

Ese fue el primero de los obstáculos para saber sobre ellos. Y es que en estos 11 años de búsqueda las autoridades de Guanajuato las han revictimizado y obstaculizado su acceso a la información.

¿Dónde están?

En Guanajuato hay 2 mil 656 personas desaparecidas y no localizadas. En el marco del onceavo aniversario del Colectivo “Justicia y Esperanza” de San Luis de la Paz la Plataforma de la Paz y Front Line Defenders presentaron un video conmemorativo.

En este, revelan las dificultades que han pasado para localizar a sus familiares.

“Desde el principio la omisión de las autoridades… son los que nos van poniendo como trabas para que ellos no hagan su trabajo”, dicen. “Yo creía mucho en las instituciones. Cuando pasa lo de mi esposo, ahí me doy cuenta que no es lo que nos pintan”.

