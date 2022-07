José Salvador es un migrante celayense detenido en Estados Unidos desde hace 5 meses, su esposa dice que es inocente y que la ayuda no llega

Luz Zárate

Celaya.-José Salvador Frías Pérez, migrante celayense está detenido injustamente en una prisión de Texas. Su esposa, Evangelina Patiño, ha pedido ayuda con desesperación a las autoridades federales, pero ha recibido un portazo.

José Salvador de 47 años, regresaba a México desde Estados Unidos junto con 3 amigos, quienes sí tenían papeles para trabajar en el país. Sin embargo, en el camino lo detuvieron. A ellos los dejaron libres y los regresaron a México y a José lo acusaron de tráfico de indocumentados.

Migrante lleva 5 meses detenido en Estados Unidos

Y aunque el migrante sí estaba de manera ilegal, los cargos son falsos. Su esposa relató que partió el pasado 12 de marzo de Charlotte, Carolina del Norte, rumbo a casa y nunca llegó. Él lleva 5 meses detenido en una prisión de Segovia, Texas y hasta ahora ninguna instancia mexicana lo ha ayudado.

Migrante detenido Estados Unidos Foto: Martín Rodríguez

“Mi esposo estaba de ilegal en Estados, ya venía para México con unos compañeros, uno traía papeles, los otros dos chicos traían permiso de trabajo. Mi esposo es ilegal, entonces un Sheriff lo para y lo acusa que trae indocumentados en su carro. Inmediatamente se lo lleva a la cárcel y ya va a cumplir cinco meses y no he recibido ninguna ayuda de nada, ni de nadie…Se lo lleva a una cárcel de Briscoe (Dolph Briscoe Unit en Dilley, Texas), ahí duró un mes y lo cambiaron a una cárcel que se llama Segovia”, platicó Evangelina.

Autoridades mexicanas ‘no han movido un dedo’

Evangelina platicó que no ha tenido apoyo del Consulado mexicano y pese a que ya recurrió a la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el municipio, no ha tenido respuesta,“ahí me dijeron que llevara papeles (en Relaciones Exteriores), los llevé pero no ya no me dijeron nada”.

Migrante detenido Estados Unidos Foto: Martín Rodríguez

José Salvador cumpliría en abril 6 años de estar en Carolina del Norte, donde trabaja como carpintero. Esta era la tercera vez que estaba de ilegal en Estados Unidos. La primera duró 6 meses, la segunda 10 años y ésta era la última vez que estaría en Estados Unidos.

Él ya quería regresar a su tierra y estar con su familia, quienes son originarios de la comunidad Primera Fracción de Crespo. Del migrante dependen cuatro personas: su esposa, su hija y dos nietos.

“Está en chino”, sentencia Javier Mendoza

Este jueves, desesperada Evangelina acudió a un evento público en el que estaba el presidente municipal, Javier Mendoza. Esto con la intención de solicitarle apoyo de manera directa. El alcalde la escuchó un minuto y le dijo que su caso “está en chino”.

Migrante detenido Estados Unidos Foto: Martín Rodríguez

“Déjame ver, porque realmente es un tema que no está en competencia del municipio. Pero con mucho gusto vemos tu caso a través de Relaciones Exteriores, yo veo que te atiendan con mucho gusto. Sí, es un tema que está fuera de la competencia del municipio, ahora sí que quién sabe cómo esté el asunto. ¿Tienes algún documento?, las causas por las cuales lo detuvieron, ¿no tienes nada?, pues está en chino”, expresó el alcalde.

Evangelina dijo que ella lo único que pide a las autoridades municipales, estatales y federales es que la ayuden a sacar a José Salvador de la cárcel y lo regresen a México, porque asegura su esposo es inocente.

Migrante detenido Estados Unidos Foto: Martín Rodríguez

“Que me ayude (el presidente municipal), si él ayudó a los celayenses que estuvieron en el tráiler, que también me ayude yo también soy celayense. Que me ayuden a localizar, que saquen a mi esposo, porque es injusto, mi esposo es inocente. Mi esposo me dice que no ha recibido ningún abonado, ni nada. Me dice que lo ayude, que nadie lo ha ido a ver, que hay mucha injusticia, que hay mucha gente ilegal que están detenidos allá”, mencionó.

MJSP