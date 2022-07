La migración de Guanajuato a EUA se ha vuelto más complicada pues los grupos delictivos cobran miles de pesos a los migrantes para cruzar

Redacción

Guanajuato.- Los famosos “coyotes”, dedicados a llevar personas de manera ilegal a Estados Unidos a cambio de dinero han sido desplazados por grupos del crimen organizado. Lo que es un peligro más que los migrantes deben enfrentar en busca del “sueño americano”.

Guanajuato es uno de los estados de los que desde hace años parten más personas al país vecino. Muchos de ellos motivados por la falta de trabajo y la violencia. Ellos son capaces incluso de pagar miles de pesos por la oportunidad de cruzar la frontera.

En una entrevista para Migra Noticias, Miguel Vilches Hinojosa, doctor en migraciones Internacionales y cooperación al desarrollo por la Pontificia Universidad de Comillas de Madrid y quien también es docente de la Universidad de Guanajuato, explicó que la migración se ha vuelto un proceso cada vez más complejo.

Migración de Guanajuato a EUA Foto: especial

Y es que ahora están implicadas organizaciones criminales, las cuales amenazan a los migrantes que los buscan para contratar sus servicios.

“Hay que pagar para cruzar, lo que nos han dicho en entrevistas a personas que intentan cruzar la frontera es que llegan a pagar hasta 20 mil dólares por una travesía de estas”, comentó Miguel Vilches a Migra Noticias.

Al menos 51 migrantes murieron en el 2020

El Vilches Hinojosa, comentó que en el 2020 oficialmente se registró la muerte de 51 migrantes guanajuatenses al intentar la frontera, de estos 45 eran hombres y 6 mujeres. No obstante,no hay denuncias formales a causa de la amenaza de los grupos delictivos.

Pero, aunque a muchos migrantes los detienen en el intento de cruzar la frontera y los deportan a sus países de origen, no dan información sobre quienes les cobraron por llevarlos fuera del país, ya que la cuota que les cobran les incluye entre dos o tres intentos de “pasar al otro lado”.

Migración de Guanajuato a EUA Foto: especial

“Estas bandas de traficantes son cada vez más peligrosas y cada vez más difíciles de detectar, amenazan y amedrentan a las personas que van a llevar y que van a cruzar. Normalmente son grandes grupos criminales que controlan diferentes zonas del país y diferentes fronteras” explicó el docente.

Entre la migra y los ‘coyotes’, desisten del sueño americano

Los tiempos han cambiado y ya no existen las condiciones para cruzar de manera segura a los Estados Unidos. Esto debido a las grandes cantidades que cobran los “coyotes” y que la mayoría los deja a mitad del camino. Así lo señalaron migrantes de San José de Mendoza, quienes lograron regularizar su estado en el vecino país años después de salir a buscar el sueño americano.

Migración de Guanajuato a EUA Foto: especial

San José de Mendoza es una de las comunidades con mayor número de migrantes en el país vecino del norte. La mayoría de familias tienen integrantes que se fueron hace décadas y se establecieron principalmente en California y Texas. Solo pocos decidieron regresar a su tierra.

“Ya no es lo mismo. Ahora hay cámaras, ojos y perros por todos lados, y los que van caminando por el desierto muchos no aguantan, porque ahora los coyotes no tienen corazón, cobran un dineral pero luego ahí dejan abandonadas a las personas a medio camino”, comentó Dimas Rangel.

