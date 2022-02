Tuvo cero por ciento de cumplimiento en el último corte, cuando en el segundo trimestre del año pasado había alcanzado un 55.40%

Guanajuato.- Tras darse a conocer el incumplimiento de partidos políticos en materia de transparencia, el diputado y secretario general del PRI, Alejandro Arias Ávila, hizo un llamado al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) para que actualice la información, pues aseguró que en el caso del Revolucionario Institucional se ha trabajado para solventar las fallas.

De acuerdo con las verificaciones que llevó a cabo el IACIP, en los primeros tres trimestres del 2021 respecto al cumplimiento de parte de partidos políticos activos en Guanajuato en materia de transparencia, destaca que Morena es el que más incumple con la información que está obligado a transparentar con solo un 3%.

Esto mientras que el PRI, tuvo cero por ciento de cumplimiento en el último corte, cuando en el segundo trimestre del año pasado había alcanzado un 55.40%.

Alejandro Arias señaló que en su momento se notificó al IACIP que, derivado de la toma de las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI a finales de junio del 2021, se perdió mucha información, motivo por el cual no se estuvo al corriente, aunque se ha venido trabajando en el tema.

“Ojalá el IACIP pueda hacer un reporte más al día de esta información, lo voy a comentar como una anécdota más representativa de que también, el órgano encargado de vigilar la transparencia tiene que vigilar sus procedimientos, hace algunos meses (el organismo) notificó que había que aplicar una sanción al responsable del área de transparencia en el partido, pero nada más, que ese oficio se lo mandaron a un secretario general que hace tres años no es, entonces me parece que tiene que ser de ida y vuelta, lo que yo pediría es que el IACIP pueda dar un reporte específico al día de hoy, de cómo se encuentra antes de dar alguna opinión (…) en el caso de nosotros se está subiendo información en este momento para poder tratar de incremente el porcentaje que se tiene publicado hoy, pero me parece que si tiene que haber una postura formal del IACIP de cómo está el partido al día de hoy”.

Respecto al incumplimiento que en el que ha incurrido el partido Morena, el legislador priista se limitó a decir que “los políticos tenemos la obligación de que nuestro decir esté sustentado con el hacer para poder tener la posibilidad de poder exigir, sino cumplimos en casa, pues son cumplimos hacia fuera y eso aplica para todos los partidos políticos”.

No sorprende incumplimiento de Morena

Entrevistada por separado, la diputada del PAN, Susana Bermúdez Cano dijo que no extrañan los incumplimientos de Morena en materia de transparencia, pues incluso en los estatutos de dicho partido hay irregularidades.

“No me extraña que ni siquiera sean transparentes, en sus propios estatutos tienen muchas deficiencias, recordarás el tema de las aportaciones iban a hacer en el tema de las prerrogativas, nunca se hicieron, no se transparentaron, entonces no extraña este comentario”.

La legisladora panista dijo que es claro que el tema de la transparencia no se le da mucho al partido Morena, “dentro de sus estatutos tienen un tema muy preocupante, en donde las aportaciones de recurso vienen hasta de menores de 18 años y nunca se hicieron, no se transparentaron, entonces no extraña este comentario”.

Ante ello, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe iniciar los procedimientos para requerirle a dicho partido político lo necesario y en su caso aplicar sanciones.

De acuerdo con la evaluación del IACIP, el PAN es el que alcanza la mejor calificación con un 93% de cumplimiento promedio de los tres trimestres.