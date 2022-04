En el Mercado de San Francisco del Rincón no solo los locatarios sino los clientes procuran retirarse temprano para evitar “exponerse”

Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón.- Debido a la inseguridad que se vive en los alrededores de la zona centro del San Francisco del Rincón, comerciantes del mercado han tenido que cerrar temprano para evitar exponerse.

Esto ya que se han registrado constantes delitos de alto impacto en avenidas importantes como las de Allende y Carranza.

Los vendedores explicaron que a pesar de que el mercado se cierra a las nueve de la noche, procuran no permanecer hasta entonces para evitar ponerse en riesgo.

“Sí hay temor por el pendiente si se arma la balacera ahí en las calles de Carranza y Allende, en San Antonio. Da miedo pasar en todo eso, sí afecta. Porque muchos ya no quieren venir a comprar. Aquí el que quiera quedarse se puede quedar, aquí el mercado cierra hasta las nueve de la noche, pero a las siete yo ya no estoy aquí”, comentó un comerciante.

Clientes también procuran comprar de día

El cerrar temprano, explicaron, también se da porque varias personas procuran realizar sus compras durante el día, para evitar estar afuera cuando ya oscurece.

Recientemente, arribaron a los municipios de Los Pueblos del Rincón 300 elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar la seguridad.

“La gente ya no viene uno que otro, muchos que vienen del rancho saben que ya hay lugares abiertos del comercio, aunque yo no me quejo. Yo llevo 30 años vendiendo aquí, y mientras Dios nos dé licencia, por aquí andaremos, solo cerrar a las siete”, dijo otro vendedor.

Los elementos del Ejército Mexicano realizarán labores de vigilancia, además de operativos en las calles de la ciudad, además en los bares.

