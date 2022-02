Ciudadanos reclaman que mientras se presume la remodelación del CAISES Guanajuato, los usuarios batallan por el desabasto de medicinas

María Espino

Guanajuato.- En el Centro de Atención Integral en Servicios Esenciales de Salud (CAISES) ubicado en calle Pardo en Guanajuato capital, hay desabasto de medicamentos desde hace más de un año y algunos de los usuarios se ven obligados a comprarlos aun cuando son muy costosos, mientras que otros de bajos recursos simplemente interrumpen su tratamiento.

Carlos Arreguin Gonzáles, ciudadano con diagnóstico de diabetes e hipertensión y uno de los afectados por la falta de medicamentos, denunció lo anterior e hizo un llamado a las autoridades de salud estatal para que apoyen con el abasto de la medicina faltante en lugar de arreglar la fachada del CAISES Guanajuato, pues mencionó que es ilógico que se preocupen por arreglos en la entrada del inmueble y no por asegurar existencia de medicina que garantice la salud del ciudadano.

Tras recibir la queja, Periódico Correo buscó la postura de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato (SSEG) para conocer la causa del desabasto, sin embargo no se ha obtenido respuesta.

“Esto se ha repetido ya desde el año pasado, pero ahorita si está causando molestia porque no hay suministro de medicamentos básicos como para la presión, la diabetes; no más nos traen a vuelta y vuelta. Lo malo es que en CAISES, y creo que también en el Hospital General aunque ahí creo que hay un poquito más de medicamento, nos traen vuelta y vuelta, que la siguiente semana, y nada”, expresó Carlos Arreguin.

Además indicó que otro problema es que cuando solicitan la medicina en la farmacia, al no tener el medicamento que requieren, les quitan parte de la receta o les marcan la que les fue entregada, y luego “como nos quitan las recetas originales, nos hacen que saquemos copia y después otras personas no nos quieren dar el medicamento pues dicen que ya se nos entregó porque son copias”.

Arreguin preció que los medicamentos que recetan y “nunca hay en farmacia” son linaglipina, que vale unos dos mil pesos y lo ha tenido que comprar cada mes; insulina glargina que cuesta alrededor de mil 300 pesos por frasco y la compra cada mes; además complejo B, ácido acetilsalicilico y enalapril.

Dijo que en su caso el medicamento le dura hasta un mes, pero señaló que hay otros pacientes que ocupan dosis más altas y cada medicamento les dura menos de 30 días.

“Todas las personas diabéticas, hipertensas, no hay medicamento para nadie (…) cada que voy me encuentro a muchísima gente ahí en la misma situación que yo: no encuentran el medicamento y se regresan molestos (…) acaban de arreglar la entradita, la fachadita muy bonita y todo, pero sin medicamentos; se me hace ilógico”, sentenció.

