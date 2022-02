Los encargados de juntar firmas aparecen en un video intentando convencer, con engaños, de firmar para evitar la construcción del MUMO

Bryam Torres

Guanajuato.- Con mentiras y argumentos dudosos es como se intenta convencer a los ciudadanos de Guanajuato Capital para que otorguen su firma para evitar la construcción del Nuevo Museo de las Momias (MUMO).

En un vídeo en poder de Correo se observa como los encargados de recolectar firmas para el plebiscito que busca poner a consulta popular la decisión del gobierno municipal de solicitar una deuda de 70 millones de pesos para construir el nuevo museo de las momias, tratan de persuadir a los ciudadanos con datos inexactos y ataques en contra del alcalde, Alejandro Navarro.

¿Un centro comercial de Navarro?

En el vídeo se observa que una mujer le afirma a una persona que solicita información que el Nuevo Museo de las Momias será propiedad privada del presidente Municipal, Alejandro Navarro Saldaña y se busca evitar que el alcalde obtenga un beneficio privado con recursos públicos.

La mujer que busca información, duda sobre los argumentos que le otorgan los ciudadanos que buscan el plebiscito. Sin embargo, le insisten que no será un museo, sino un centro comercial de Alejandro Navarro.

“Estamos recabando firmas para que el presidente municipal no de muela ese centro de recreación que está en el ex ferrocarril. Esas canchas las piensa demoler él. Dice él que para construir un museo de Momias. Pero, no es un museo, es un centro comercial. Es un centro comercial lo que él piensa hacer. Entonces, es endeudar a la ciudadanía con 70 millones de pesos”.

La encargada de la recolección de firmas insiste en que la construcción será un centro comercial que va a beneficiar al alcalde y únicamente quieren a las momias como “gancho”.

-No es de él, o sea..

-Sí, el centro comercial que piensa hacer es para él. Por eso tanta insistencia en demoler eso.

-¿No es por parte de la Presidencia?

A esto la mujer responde:

-No, él lleva mucho beneficio propio en esa construcción que piensa hacer. No es un museo es un centro comercial que como gancho quiere él las momias para que llegue la gente solita.

La recolección de firmas tiene como plazo hasta el 7 de marzo. Este ejercicio debe contener el respaldo del 3 por ciento de la lista nominal. Es decir, unas 4 mil 314 firmas.

