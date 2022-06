A través de redes sociales se informó que, derivado de un supuesto apagón, médicos cortan oreja de bebé

Redacción

Baja California.- Derivado de un supuesto apagón, médicos realizaron una cesárea a ciegas, lo que provocó que le cortaran un pedazo de la oreja al recién nacido.

Tras el apagón, los médicos de un hospital privado, tomaron la decisión de continuar con la cesárea alumbrando con tres de sus celulares.

Luego del incidente los padres del bebé lesionado, decidieron redactar una carta para denunciar los hechos a través de la voz del bebé.

Te puede interesar: ‘El asesino estuvo en mi casa’: abuela de Aliyah, bebé víctima de ataque en Salvatierra

Médicos cortan oreja de bebé

“Le comenta mi mamá al doctor (…) No me quiero operar así sin luz, tengo mucho miedo, no me quiero morir”, se lee en la carta.

Detallaron que el médico le dijo a la mujer que así la iba a operar y más tarde salió para avisarle al padre que no había luz.

“El quirófano está iluminado tenemos subestación”, fue lo que el doctor dijo, de acuerdo a la carta.

De acuerdo con algunos medios locales el médico se retiró del quirófano antes de terminar la operación y otro fue quien se encargó de suturar a la madre; fue el momento justo cuando le cortaron un pedazo de oreja al bebé.

En un video compartida a través de redes sociales, se puede ver a los médicos atendiendo al bebé y el llanto del mismo.

“Nunca me mostraron a mamá al nacer”, aseguraron en el escrito.

Minutos más tarde otro doctor salió para decirle al padre que no sabía quién le había cortado la oreja a su hijo.

Sin embargo, al día siguiente al día le dieron otro argumento, le comentaron que el pequeño había nacido con “Hemangioma” y que por eso le tuvieron que reconstruir esa parte.

“Solo reconstruí la oreja de tu bebé y te ahorraste 30 mil pesos”, narran en la carta.

Finalmente, explicaron que la mamá siempre se realizó los ultrasonidos y fue revisada por ginecólogos y en ningún momento se detectó algún problema en el menor.

Hasta este momento los directivos y administradores del hospital, no han dado declaraciones respecto a este incidente.

Se supo a través de una publicación de Twitter que el bebé se encuentra delicado de salud.

Lee también: ¿Ya conocías a Yutsil?, es la primera bebé registrada con nombre completo en Maya

Con leve luz de celulares, médicos y enfermeras de la Clínica Internacional de Especialidades en #Mexicali, practicaron una cesárea a Karla Araceli Urizandi, y le cortaron la oreja izquierda a su bebé, así como un hemangioma. La salud del pequeño es delicada. 📹 Familia Urizandi pic.twitter.com/Au5qK6GPGC — Aline Corpus (@alinecorpus) June 15, 2022

Con información de 24 horas

SZ