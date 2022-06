Los maestros del MDTEG CNTE ya tienen a los 55 maestros que buscarán tomar la dirigencia de la sección 13 del SNTE

Salamanca.- El Movimiento Democrático de Trabajadores de la Educación de Guanajuato ( MDTEG ) se reporta listo para participar en la contienda por la dirigencia de la sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), luego de que en asamblea estatal eligieron a los 55 profesores que buscan ocupar una de las 55 carteras de esta sección sindical, que en está por renovar a su dirigencia.

Vicente Díaz Quiñones, dirigente del MDTEG, precisó que aunque avanzan en la elección de los maestros que irán a la contienda, hasta este momento no han definido quien encabezará la candidatura a la dirigencia, ni las carteras. “Incluso nos faltan otras asambleas, para la elección de las 55 carteras suplentes y para la designación de los cargos”, precisó.

La asamblea estatal de este movimiento aglutinado en la CNTE, sesionó en Salamanca. Inició con los aspirantes a candidatos a alguna cartera del Comité Ejecutivo Seccional 13, que se espera se realice en el próximo ciclo escolar.

“Apenas estamos iniciando con esta actividad; ya avanzamos con elección de los docentes pero no hasta ahora no se han asignado ninguna candidatura”, añadió.

“Los nombres se eligieron para conformar la planilla y que se pueda en un momento dado dar la estructura final. Seremos cuidadosos, porque uno los puntos que viene en el reglamento es que no se puede hacer difusión que no sea autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Además hasta ahora no hay candidatos definidos con sus carteras”, precisó.

Tanto los nombres como las carteras que buscarán ocupar se darán a conocer hasta que estén completos los docentes elegidos. Son 55 titulares y 55 suplementes para un total de 110 puestos; la actual dirigencia tiene 132 miembros, pero porque hubo otro tema de la comisión de la sección 13 del SNTE.

Díaz Quiñones destacó que esta planilla tendrá todas las probabilidades de ganar.

“Estamos convencidos que el magisterio de Guanajuato está cansado con la corrupción de los líderes de las secciones 13 y 45; por ello estamos seguros que ganaremos esta elección. El magisterio de Guanajuato está cansado y votará por una planilla de oposición que sí represente a los maestros”, concluyó.

