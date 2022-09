Sophía Huett dijo que la masacre en Tarimoro es propaganda de los grupos criminales para intimidar a otros delincuentes

Guanajuato.-Tras el asesinato de 10 personas en un billar de Tarimoro, la secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophía Huett Lopez, señaló que con este tipo de masacres, los criminales buscan hacerse ‘propaganda’ e infundir miedo a otros grupos delictivos.

“La violencia es uno de los factores que buscan dominar en términos incluso propagandísticos. Ayer uno de los videos que estuvo circulando es grabado por ellos mismos. El tema de las propias cartulinas, en dónde además no tienen ningún empacho en auto adjudicarse el crimen; evidentemente todo corresponde a fines de querer intimidar a integrantes de otras organizaciones o de grupos contrarios incluso”, señaló.

Aunque no mencionó el nombre de las organizaciones criminales, la funcionaria dijo que el grupo delincuencial local está debilitado. Pero, que permanece gracias al apoyo de organizaciones criminales que operan a nivel nacional, “de alguna manera buscan que no desaparezcan. Porque hay intereses comunes de confrontar a otros grupos externos”.

Ataques están ligados a la división de grupos delictivos

Sobre el asesinato de 10 personas en un billar de Tarimoro, dijo que será la Fiscalía General del Estado quien dé a conocer avances de la investigación. Aunque coincidió con el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en que tiene que ver con la división de los grupos delictivos.

“Justamente tiene que ver con la división de grupos delictivos y que con estas divisiones. Justamente la información que cuentan los unos de los otros es justamente lo que provoca este tipo de eventos. Otra vez rivalidad delincuencial tanto con grupos externos como en algunos grupos al propio interior de los mismos”, dijo.

Asegura que grupos delictivos no están ganando terreno

Huett López no descartó que entre las víctimas fallecidas haya personas inocentes y aseguró que la organización delincuencial no ‘está ganando terreno’. Pero, reconoció que deben continuar con el trabajo coordinado en los tres niveles de gobierno para no cederles espacios.

“El término de quienes pierden la vida todos son víctimas finalmente tengan o no alguna actividad criminal, todos son víctimas porque algo tuvo que haber pasado para que terminarán siendo parte de grupos delictivos y evidentemente hay personas sin ninguna relación en actividades criminales que fallecen. En este caso en particular las investigaciones las tiene fiscalía y hay que esperar a que avancen. Pero yo insistiría en que no importa si tienen alguna actividad delictiva, a todos los podemos clasificar como víctimas…No, tal cual no podríamos hablar de ganar o perder terrenos, ha sido una organización minada, disminuida la cual tenemos que seguir combatiendo”, dijo la funcionaria.

La secretaria Ejecutiva del Sistema Estata l de Seguridad, presumió que el caso del delito de homicidio hay una disminución. Destacó que con respecto al 2019 hay una reducción del 31%; con respecto al 2020 una disminución de 27 y 28%; y de hace un año a la fecha del 2.7%.

Bricio Balderas llama a la FGE a brindar seguridad

Tras condenar el homicidio de 10 personas al interior de un billar en Tarimoro, el diputado del PAN e integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, Bricio Balderas, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a las autoridades estatales de seguridad, para fortalecer la seguridad.

El panista dijo que este hecho es preocupante y es un reconocimiento real de que se debe fortalecer el esquema de seguridad.

Bricio Balderas reiteró la necesidad de seguir cerrando filas por la seguridad del Estado. Hizo un llamado a la FGE para que se lleve a los responsables ante la justicia.

El legislador mencionó que por parte del Congreso del Estado se ha estado disponiendo presupuesto año con año para fortalecer a la Fiscalía y a los cuerpos de seguridad del Estado y “poder al menos con la investigación tratar de aminorar este esquema de seguridad tan fuerte que estamos padeciendo”.

Reiteró que lo ocurrió en dicho establecimiento de la colonia Magisteriales de Tarimoro, un grupo delictivo ingreso y disparó indiscriminadamente en contra de todas las personas que se encontraba en el lugar, es un hecho lamentable y preocupante.

“Ya no sabemos cómo decirlo”

Entrevistado por separado, el diputado de Morena, David Martínez Mendizábal, insistió en que en la entidad hay una fallida estrategia de seguridad, “ya nos cansamos de decirlo, de tantas veces que hemos dicho lo mismo”.

Dijo que el asesinato múltiple ocurrido en el billar de Tarimoro, refleja una muestra más de que la estrategia de seguridad en la entidad, “ha fracasado rotundamente”.

