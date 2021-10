Gilberto Navarro

Guanajuato.- Durante los últimos 19 meses, más de 10 mil mujeres en México, han interrumpido su embarazo desde casa, sin embargo la cifra real de abortos puede llegar hasta un millón cada año.

Así lo dio a conocer la Directora de Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez quien detalló que, a lo largo de la emergencia sanitaria, han dado acompañamiento a mujeres para abortar de manera segura siguiendo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud.

Cruz Sánchez, declaró que la organización que dirige a acompañado a mujeres en el proceso de interrupción de embarazo, no solo en Guanajuato sino en todo el país.

“En el caso que nosotros acompañamos de la pandemia para acá, no solo de Guanajuato, hemos acompañado a más de 10 mil mujeres a interrumpir su embarazo en casa, sin supervisión médica, bajo el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, casi en un año nada más”.

Sin embargo, la activista señaló que las cifras reales de abortos son desconocidas, ya que es muy difícil llevar una estadística debido a la privacidad del proceso.

Dijo que el número de embarazos interrumpidos podría a llegar hasta un millón anuales en todo el territorio mexicano.

“El aborto en este país nunca ha tenido datos oficiales, no se pueden desagregar, no sabemos, nadie sabe solo tenemos una estimación de que en México ocurren entre 500 mil y un millón de abortos al año, pero no se sabe en qué lugar”.

En este sentido, recordó que también han llevado procesos de acompañamiento a víctimas de agresiones sexuales, para que puedan abortar de manera segura y legal en los hospitales de Guanajuato.

“Desde 2016 está obligada la Secretaría de Salud en el estado, así como en todo el país, para garantizar espacios seguros para aborto en caso de violación, incluso sin que medie denuncia si así es la decisión de las mujeres, nosotros hemos acompañado 16 casos de aborto legal, desde el 2016, en este año son solo dos casos”

Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en el considera inconstitucional criminalizar el aborto.

