León.- Por primera vez en México se presentarán en un solo espectáculo MARTIN GARRIX + TIËSTO, dos de los mejores DJ’s del mundo, serán parte de la segunda Noche Mágica del Festival Internacional del Globo el próximo sábado 19 de noviembre.

Martijn Gerard Garritsen, ha sido uno de los DJ’s más sobresalientes de la última década, alcanzando los primeros lugares de la prestigiada revista DJ MAG, productor de varios de los temas que se han convertido en el himno de miles de personas, tal y como “Scared to be lonely”, “Summer Days” su ya clásico “Animals” sin dejar de lado su más reciente producción “Something”; actualmente cuenta con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify.

En 2019, MARTIN GARRIX se presentó en el FIG León ante más de 100 mil espectadores, convirtiéndolo en unos de los espectáculos que más recuerda, por lo que no ha dudado en repetir la hazaña este 2022.

Por su parte, su colega TIËSTO se encuentra listo para hacer vibrar al ritmo del dance deep house y trance, sin olvidar los éxitos comerciales que lo posicionaron dentro de los mejores: “Traffic”, “Red Lights”, “Love comes again” así como los ritmos más actuales como “Don’t be shy”, “The Business”, “Hot in it” y “The Motto”.

